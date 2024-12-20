НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компаний

НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компанийДепозитарий будет открывать транзитные и банковские счета доверительного управления ПИФами
Национальный расчетный депозитарий (НРД), который является в России центральным, будет напрямую открывать для управляющих компаний (УК) транзитные счета и банковские счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ). О запуске сервиса «Ведомостям» рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса НРД Анна Володина. По закону об инвестиционных фондах такие счета необходимы для проведения денежных расчетов на стадии приобретения инвестиционных паев и при их погашении. Сейчас УК открывают их в различных банках.
Открытие счетов напрямую в НРД сократит сроки движения денежных средств – в частности, позволит уменьшить время получения УК средств, поступающих в оплату заявок на покупку и погашение паев от депозитариев и брокеров, чьи счета открыты в НРД, объясняет Володина. В результате снизится время выдачи и погашения паев, что особенно важно для инвесторов, которые смогут получить или погасить свои паи по цене, максимально близкой к расчетной при заключении сделки, объяснила она.