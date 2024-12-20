НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компаний

Открытие счетов напрямую в НРД сократит сроки движения денежных средств – в частности, позволит уменьшить время получения УК средств, поступающих в оплату заявок на покупку и погашение паев от депозитариев и брокеров, чьи счета открыты в НРД, объясняет Володина. В результате снизится время выдачи и погашения паев, что особенно важно для инвесторов, которые смогут получить или погасить свои паи по цене, максимально близкой к расчетной при заключении сделки, объяснила она.