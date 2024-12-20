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НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компаний

Депозитарий будет открывать транзитные и банковские счета доверительного управления ПИФами
Артем Кульша
Новый сервис НРД призван приблизить время выдачи и погашения паев на внебиржевом рынке к биржевому
Новый сервис НРД призван приблизить время выдачи и погашения паев на внебиржевом рынке к биржевому / Ведомости

Национальный расчетный депозитарий (НРД), который является в России центральным, будет напрямую открывать для управляющих компаний (УК) транзитные счета и банковские счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ). О запуске сервиса «Ведомостям» рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса НРД Анна Володина. По закону об инвестиционных фондах такие счета необходимы для проведения денежных расчетов на стадии приобретения инвестиционных паев и при их погашении. Сейчас УК открывают их в различных банках.

Открытие счетов напрямую в НРД сократит сроки движения денежных средств – в частности, позволит уменьшить время получения УК средств, поступающих в оплату заявок на покупку и погашение паев от депозитариев и брокеров, чьи счета открыты в НРД, объясняет Володина. В результате снизится время выдачи и погашения паев, что особенно важно для инвесторов, которые смогут получить или погасить свои паи по цене, максимально близкой к расчетной при заключении сделки, объяснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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