Компания информационной безопасности Secret Technologies планирует IPO

Компания информационной безопасности Secret Technologies планирует IPOПериод для выхода на биржу сейчас выигрышный – в сегменте публичной является только группа «Позитив»
Российская компания Secret Technologies (ООО «Сикрет технолоджис»), разрабатывающая решения по IT и информационной безопасности (ИБ), включила в свою трехлетнюю стратегию возможность IPO. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомые с содержанием обновленной стратегии до 2027 г., и подтвердил представитель Secret Technologies.
«Мы подтверждаем принятие стратегического решения о подготовке к публичному размещению акций, – говорит представитель ИБ-компании. – Выход на биржу позволит повысить статус компании в глазах партнеров, расширить варианты привлечения капитала, увеличит узнаваемость бренда. Также в процессе подготовки будет улучшено корпоративное управление». Период размещения, по его словам, будет зависеть от готовности компании и состояния рынка, размер IPO пока не определен.