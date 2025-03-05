Компания информационной безопасности Secret Technologies планирует IPO

«Мы подтверждаем принятие стратегического решения о подготовке к публичному размещению акций, – говорит представитель ИБ-компании. – Выход на биржу позволит повысить статус компании в глазах партнеров, расширить варианты привлечения капитала, увеличит узнаваемость бренда. Также в процессе подготовки будет улучшено корпоративное управление». Период размещения, по его словам, будет зависеть от готовности компании и состояния рынка, размер IPO пока не определен.