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Компания информационной безопасности Secret Technologies планирует IPO

Период для выхода на биржу сейчас выигрышный – в сегменте публичной является только группа «Позитив»
Екатерина Литова
Мария Арялина
Мария Викулова
В период подготовки к IPO компания планирует запустить подготовку отчетности по стандартам МСФО
В период подготовки к IPO компания планирует запустить подготовку отчетности по стандартам МСФО / Алексей Орлов / Ведомости

Российская компания Secret Technologies (ООО «Сикрет технолоджис»), разрабатывающая решения по IT и информационной безопасности (ИБ), включила в свою трехлетнюю стратегию возможность IPO. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомые с содержанием обновленной стратегии до 2027 г., и подтвердил представитель Secret Technologies.

«Мы подтверждаем принятие стратегического решения о подготовке к публичному размещению акций, – говорит представитель ИБ-компании. – Выход на биржу позволит повысить статус компании в глазах партнеров, расширить варианты привлечения капитала, увеличит узнаваемость бренда. Также в процессе подготовки будет улучшено корпоративное управление». Период размещения, по его словам, будет зависеть от готовности компании и состояния рынка, размер IPO пока не определен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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