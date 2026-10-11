Итоги торгов на Мосбирже с 5 по 9 октября

Итоги торгов на Мосбирже с 5 по 9 октябряПосле вывода индекса Мосбиржи в район 2350 пунктов началась фиксация прибыли
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 5 по 9 октября вырос на 1,94% до 2321,31 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 0,23% до 861,28 пункта.
Лидерами роста за неделю стали бумаги МКБ (+15,1%), VK (+10,6%), «Роснефти» (+10,3%), НЛМК (+9,8%) и обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+8,6%). В аутсайдерах оказались бумаги «Яндекса» (-3,1%), «Норникеля» (-2,2%) и банка «Санкт-Петербург» (-0,3%).
Курс юаня на Московской бирже за прошедшую неделю вырос на 1,52% (+19 коп.) до 12,68 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 84,9 руб. (+1,42 руб. за неделю) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Курс евро составил 94,97 руб. (+0,65 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent за неделю выросла на 2,4% до $104,72/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,81% до $91,85/барр.
На прошедшей неделе энтузиазма инвесторов хватило для вывода индекса Мосбиржи в район 2350 пунктов, после чего пошла частичная фиксация прибыли, говорит эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Геополитический фон внушает осторожный оптимизм, отмечает аналитик: контакты переговорщиков США с российскими и украинскими представителями продолжаются. Если дипломатические усилия приведут к трехсторонним переговорам, рынок взбодрится и движение к 2400 пунктам и выше не удивит, рассуждает он. В то же время расширение санкционных угроз и непрекращающиеся удары по инфраструктурным объектам сдерживают активность покупателей, указывает Смирнов. При движении бенчмарка ниже 2300 пунктов первой остановкой может быть район 2270 пунктов, оценивает он.
Статистика по инфляции охладила покупательский настрой: резко ускорился недельный показатель, годовой вышел за верхнюю границу прогноза ЦБ на 2026 г. (6–7%). Инвесторы будут оценивать свежие маркеры Росстата – сентябрьский индекс потребительских цен и недельный отчет по инфляции, перечисляет Смирнов. На неделе ЦБ опубликует мониторинг предприятий, макроэкономический опрос, обзор «Инфляция в России», напоминает эксперт. Монетарная пауза в октябре становится все более реалистичным сценарием, отмечает он.
Цены на нефть стали более волатильными на противоречивом новостном фоне, но продолжают тяготеть к уровням выше $100, указывает Смирнов. Риски усиления эскалации на Ближнем Востоке он оценивает как высокие. США продолжают стягивать в регион военные силы, растет градус противостояния между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией, говорит аналитик.
Некоторое давление на общую динамику рынка акций на неделе с 12 по 16 октября могут оказать дивидендные отсечки – через гэп пройдут бумаги «Новатэка», «Норникеля», «Т-технологий», «Новабева», «Татнефти», «Газпром нефти», отмечает Смирнов. Акционеры ПИК во вторник проведут внеочередное общее собрание по вопросу делистинга акций. В пятницу банк «Санкт-Петербург» представит отчет по РСБУ за девять месяцев, Х5 – операционные результаты за III квартал, напоминает он.
Также на неделе пройдут ежегодные заседания совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка, указывает Смирнов. На американском рынке начнется сезон квартальных отчетностей. Ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК и МЭА. В еврозоне и США выйдут индексы потребительских цен за сентябрь.
Рубль к концу недели стабилизировался, отыграв часть потерь, говорит Смирнов. Рост покупок валюты со стороны Минфина по бюджетному правилу уже учтен в курсе, отмечает он. ЦБ сообщил о том, что чистые покупки валюты со стороны нефинансовых организаций в сентябре достигли 1,5 трлн руб., что более чем на треть больше, чем в августе, указывает эксперт. В октябре они могут остаться повышенными, так как для импорта топлива, а также оборудования и комплектующих для ремонта инфраструктуры требуется валюта, полагает он.
В то же время цены на нефть держатся на высоком уровне, а в октябре экспортерам предстоит выплата НДД, что может увеличить предложение валюты на рынке, продолжает Смирнов. Также за рубль выступают ожидания монетарной паузы в октябре, отмечает он. Поэтому, по его прогнозам, на неделе доллар останется в диапазоне 84–86 руб., юань – 12,6–12,8 руб.