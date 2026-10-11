Итоги торгов на Мосбирже с 5 по 9 октября

Рубль к концу недели стабилизировался, отыграв часть потерь, говорит Смирнов. Рост покупок валюты со стороны Минфина по бюджетному правилу уже учтен в курсе, отмечает он. ЦБ сообщил о том, что чистые покупки валюты со стороны нефинансовых организаций в сентябре достигли 1,5 трлн руб., что более чем на треть больше, чем в августе, указывает эксперт. В октябре они могут остаться повышенными, так как для импорта топлива, а также оборудования и комплектующих для ремонта инфраструктуры требуется валюта, полагает он.