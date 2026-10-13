Итоги торгов на Мосбирже 13 октября

На мировых площадках 13 октября настроения были сдержанные, продолжает Смирнов. Основным фактором давления на сентимент стал рост цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь, это усилило опасения ускорения инфляции. В Китае и США 14 октября выйдут сентябрьские индексы потребительских цен, Федеральная резервная служба опубликует «Бежевую книгу» – отчет о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах, а Международное энергетическое агентство представит ежемесячный отчет.