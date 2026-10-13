Итоги торгов на Мосбирже 13 октября

Итоги торгов на Мосбирже 13 октябряИндекс поддержала договоренность РФ и США о поставках топлива
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии во вторник, 13 октября, вырос на 1,04% до 2418,82 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС увеличился на 1,1% и составил 908,55 пункта.
Лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+6,15%), обыкновенные акции «Северстали» (+6,15%), ММК (+4,76%), обыкновенные бумаги «Ростелекома» (+4,52%) и НЛМК (+3,92%). В аутсайдерах оказались обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-2,46 и -1,91% соответственно), а также бумаги «Роснефти» (-0,04%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,4% (+5 коп.) до 12,56 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 83,87 руб. (-5 коп.). Официальный курс евро составил 93,77 руб. (-26 коп.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,92% до $105,68/барр. Ноябрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,13% до $93,85/барр.
Росту индекса Мосбиржи 13 октября способствовал геополитический оптимизм, связанный с договоренностями РФ и США по поставкам дизеля, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов. Кроме того, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство рассчитывает перевыполнить план по доходам на 2026 г.
С другой стороны, МИД сообщил, что конкретной договоренности по встрече представителей РФ, США и Украины по урегулированию конфликта пока нет. Также стало известно, что Еврокомиссия начала готовить 23-й пакет антироссийских санкций и планирует обсудить его 15 октября на саммите ЕС.
На мировых площадках 13 октября настроения были сдержанные, продолжает Смирнов. Основным фактором давления на сентимент стал рост цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь, это усилило опасения ускорения инфляции. В Китае и США 14 октября выйдут сентябрьские индексы потребительских цен, Федеральная резервная служба опубликует «Бежевую книгу» – отчет о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах, а Международное энергетическое агентство представит ежемесячный отчет.
На российском рынке в фокусе внимания 14 октября: Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, а Банк России – мониторинг предприятий, макроопрос, а также обзоры «Инфляция в России» и «О чем говорят тренды».
Индекс Мосбиржи в этот день может составить 2450–2480 пунктов, прогнозирует Смирнов.
Рубль 13 октября продолжил укрепляться на фоне улучшения внешней конъюнктуры рынка, продолжает эксперт. По его словам, ключевым драйвером стало «дизельное соглашение» между Россией и США, которое привело к снижению геополитической премии и открыло экспортные возможности для российских компаний. Силуанов отметил, что эти договоренности окажут позитивное влияние на платежный баланс страны. Параллельно на рынок заходит экспортная выручка, сформированная по высоким ценам на нефть августа – сентября.
В ближайшей перспективе ожидается торговая консолидация курса, говорит Смирнов: доллар будет держаться в диапазоне 83–85 руб., а юань – 12,45–12,65 руб. Если показатели Росстата по инфляции окажутся выше ожиданий, это усилит вероятность дальнейшего сохранения ключевой ставки на уровне 14% в октябре, что можно трактовать в пользу нацвалюты, заключает он.