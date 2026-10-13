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Индекс РТС превысил значение в 900 пунктов впервые с 6 августа

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Индекс РТС в моменте вырос до отметки 908 пунктов. Валютный аналог индекса Мосбиржи перешагнул уровень в 900 п. впервые с 6 августа.

По состоянию на 12:02 мск показатель составляет 906,14 п., что на 0,8% больше значения закрытия предыдущего торгового дня.

Индекс РТС сильно зависит от курса доллара к рублю. Если акции на бирже стоят столько же, но рубль слабеет к доллару, то индекс РТС падает. Если рубль укрепляется – индекс РТС растет.

Банк России установил официальный курс доллара на 13 октября на отметке в 83,92 руб., понизив его на 0,99 руб.

Лидером роста на российском рынке стали акции АФК «Система». Они подорожали до 7,79 руб., прибавив 5,77%. За «Системой» идет Ozon – 3438,5 руб. (+3,69%), «Аэрофлот» – 35,42 руб. (+3,39%), МКБ – 9,86 руб. (+3,35%). Замыкает топ-5 «Ренессанс», акции которого подорожали до 73,24 руб. (+3,01%).

Особенно потеряли в стоимости акции «Татнефти». Обыкновенные подешевели до 655,4 руб. (-3,4%), а привилегированные – до 627,9 руб. (-3,12%). До 375,5 руб. (-0,65%) снизились котировки «Роснефти» и до 133,5 руб. (-0,56%) – МКПАО «ВК».

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