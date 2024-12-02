Анатолий Аминов: «Мы с некоторыми клиентами проходим уже четвертый кризис»

– У нас, как таковой, инвестиционной программы нет. Мы как финансовая организация «привлекаем» деньги, покупаем автотранспорт и передаем его в лизинг. И капитал нам нужен только на то, чтобы все инвесторы были счастливы и уверены в том, что этого капитала хватит на покрытие потерь и своевременную выплату долгов. Поэтому мы следим за показателем достаточности капитала, который считаем как Капитал к Активам минус Денежные средства и их эквиваленты. И мы не хотим, чтобы он уходил с уровня 17%. ROE за последние пять лет был на уровне 37%. Это означает, что если активы растут с темпом роста 37%, всю заработанную прибыль мы будем оставлять в капитале, чтобы показатель достаточности не изменился. Если вдруг активы вырастут на 20%, то мы можем ~50% заработанной прибыли оставить в капитале для поддержания роста, а половину отправить на выплату дивидендов. Если портфель растет на 10%, то уже, соответственно, три четверти от прибыли можем направить на дивиденды. Если портфель вообще не растет, всю прибыль можем отдать на дивиденды, потому что достаточность капитала в этом случае не изменится. Вот такая математика, которой мы руководствуемся при выплате дивидендов.