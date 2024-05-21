Настроение к росту

Настроение к ростуПрезидент указал, что фондовый рынок должен вырасти втрое к 2030 году. Выполнимо ли это?
В день инаугурации 7 мая Владимир Путин подписал новый майский указ президента – о национальных целях развития России до 2030 г. Помимо метрик по доле российской экономики в мире (по размеру ВВП по паритету покупательной способности мы должны выйти на 4-е место, обогнав Японию и не пропустив вперед Индонезию), увеличению численности населения страны и повышению уровня жизни граждан документ ставит цели по росту капитализации фондового рынка.
К 2030 г. он должен составить не менее чем 66% от ВВП. Почему судьба фондового рынка стала так сильно волновать правительство, а президент возвращается к теме развития российского рынка акций чаще, чем когда-либо?
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