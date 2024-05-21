Настроение к росту

В день инаугурации 7 мая Владимир Путин подписал новый майский указ президента – о национальных целях развития России до 2030 г. Помимо метрик по доле российской экономики в мире (по размеру ВВП по паритету покупательной способности мы должны выйти на 4-е место, обогнав Японию и не пропустив вперед Индонезию), увеличению численности населения страны и повышению уровня жизни граждан документ ставит цели по росту капитализации фондового рынка.