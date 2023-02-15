В Госдуме оценили возвращение VK в Россию
Смена юрисдикции VK Company Limited (VK) с Британских Виргинских островов (БВО) на Россию может стать трендом для отечественных ИТ-компаний, заявил «Ведомостям» 15 февраля председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«Этот процесс не будет быстрым, однако важно, чтобы без ущерба интересам розничных акционеров группа VK смогла перерегистрироваться в одном из специальных административных районов, сохранив при этом статус международной компании. Таким образом, крупнейший игрок телеком- и ИТ-сектора, приносящий выручку в РФ, сможет получить налоговые льготы, еще больше увеличить число российских держателей ценных бумаг и их ликвидность», – сказал он.
Совет директоров VK одобрил возможность перерегистрации компании из БВО в РФ 13 февраля. VK Company Limited – основное юрлицо компании, ему принадлежит российское ООО «ВК». Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и ИТ-сектора и включает, в частности, почту Mail.Ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». До октября 2021 г. группа называлась Mail.ru Group.
VK заявила, что рассчитывает сохранить статус международной публичной компании. В этом случае компания сможет регистрироваться в одном из «российских офшоров» – специальных административных районов (САР) в Калининградской области или на острове Русский в Приморье, писали «Ведомости».
Компания спасется от санкционных правил иностранной юрисдикции, больше не будет обязана соблюдать британские санкции и убережет себя от блокировки и каких-либо дальнейших санкционных рисков с учетом того, что теперь, согласно российскому законодательству, есть возможность ограничить доступ в ЕГРЮЛ к сведениям об учредителях и единоличном исполнительном органе международной компании, отметил Гаврилов. Сейчас у многих инвесторов VK, держателей расписок бумаги заблокированы и, следовательно, они не могут их конвертировать, так как акции не торгуются, пояснил он.
«Благодаря гибкости и обновлениям корпоративного законодательства <…> начат первый процесс редомициляции ИТ-компании в Россию из недружественной юрисдикции, и я уверен, что в ближайшее время это станет трендом, так как внешние инфраструктурные риски будут только усиливаться. Поэтому аналогичных решений мы ожидаем и от других работающих в РФ компаний, чей бизнес зарегистрирован за рубежом», – подчеркнул Гаврилов.
Инвесторы позитивно отреагировали на новость о смене прописки холдинга: депозитарные расписки VK в первые минуты торговой сессии на Мосбирже взлетели почти на 4%, писали «Ведомости». Новость для VK хорошая – в первую очередь с точки зрения настроений инвесторов и их отношения к бумагам, говорил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он также считает, что тренд будет массовым, хотя в каждом конкретном случае ситуация уникальна. В частности, о планах сменить юрисдикцию 25 января сообщил Polymetal.