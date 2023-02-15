В Госдуме оценили возвращение VK в Россию

Компания спасется от санкционных правил иностранной юрисдикции, больше не будет обязана соблюдать британские санкции и убережет себя от блокировки и каких-либо дальнейших санкционных рисков с учетом того, что теперь, согласно российскому законодательству, есть возможность ограничить доступ в ЕГРЮЛ к сведениям об учредителях и единоличном исполнительном органе международной компании, отметил Гаврилов. Сейчас у многих инвесторов VK, держателей расписок бумаги заблокированы и, следовательно, они не могут их конвертировать, так как акции не торгуются, пояснил он.