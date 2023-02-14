VK станет более российской

Со стороны России процесс на бумаге тоже кажется простым: достаточно выполнить условия об иностранном происхождении и заключить соглашение об инвестициях в российские активы на 50 млн руб., продолжает юрист. Но на практике процесс редомициляции может занять несколько лет. «Например, UC Rusal потратила на процесс почти два года. Это может быть связано, в том числе, со сложностями в согласовании инвестиционного соглашения», – добавил Ляхманов.