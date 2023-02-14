VK станет более российской

VK станет более российскойКомпания изучает возможность перерегистрации с Британских Виргинских островов
Совет директоров VK Company Limited (VK) одобрил возможность перерегистрации компании с Британских Виргинских островов (БВО) в Российскую Федерацию, говорится в официальном сообщении компании. Соответствующее решение совет директоров VK принял 13 февраля 2023 г. Как долго продлится процесс перерегистрации и какие именно согласования регуляторов для него потребуются, представитель компании не уточнил.
VK Company Limited – основное юрлицо компании, которому принадлежит российская ООО «ВК». Группа VK – один из крупнейших игроков российского телеком- и ИТ-сектора, включает, в частности, почту Mail.Ru, соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». До октября 2021 г. группа называлась Mail.ru Group. Гендиректором группы VK является Владимир Кириенко.
По итогам перерегистрации VK рассчитывает сохранить статус международной публичной компании, подчеркивается в заявлении. Это означает, что компания сможет регистрироваться в одном из «российских офшоров» – специальных административных районов (САР) в Калининградской области или на острове Русский в Приморье, объясняют опрошенные «Ведомостями» юристы.
«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», – отмечается в заявлении VK.
«Это будет первый случай редомициляции ИТ-компании в Россию», – обращает внимание главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов.
В качестве нового адреса регистрации VK может выбрать один из САР со специальными условиями налогообложения, отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Это позволяют сделать положения закона «О международных компаниях», который действует в РФ с 2018 г.
Процесс редомициляции с БВО достаточно прост в части требований изначальной юрисдикции, отмечает Ляхманов. По его словам, для этого необходимо подать комплект документов, подтверждающий отсутствие задолженности перед местными кредиторами, отказ от ликвидации в процессе редомициляции и одобрение от совета директоров.
Со стороны России процесс на бумаге тоже кажется простым: достаточно выполнить условия об иностранном происхождении и заключить соглашение об инвестициях в российские активы на 50 млн руб., продолжает юрист. Но на практике процесс редомициляции может занять несколько лет. «Например, UC Rusal потратила на процесс почти два года. Это может быть связано, в том числе, со сложностями в согласовании инвестиционного соглашения», – добавил Ляхманов.
Также одной из сложностей для VK станут регуляторные вопросы, связанные с тем, что ее акции (через глобальные депозитарные расписки) торгуются на российской бирже, обращает внимание эксперт Moscow Digital School Владислав Чуканов. Компании обязательно нужно будет проходить через регуляторные процессы с ЦБ России, а также Московской биржей, уточняет он. «Центральный банк будет очень внимательно следить, чтобы права розничных акционеров не были нарушены при переезде», – отметил Чуканов.
Перерегистрация нужна VK для того, чтобы правила иностранной юрисдикции, в первую очередь, санкционные, не распространялись на данную компанию, продолжает Винокурова. «С момента редомициляции компания, во-первых, перестанет сама быть обязанной соблюдать британские санкции, во-вторых, в случае введения санкций в отношении самой компании или ее бенефициаров риски блокировки компании снизятся», – отмечает она.
«Кроме того, при редомициляции иностранной компании в Россию предусмотрены налоговые льготы и другие неочевидные плюсы, например, возможность ограничить доступ в ЕГРЮЛ к сведениям об учредителях и единоличном исполнительном органе международной компании», – продолжает юрист.
В то же время при редомиляции есть и некоторые минусы для VK. Например, компании вряд ли удастся сохранить «предыдущие корпоративные договоренности в полном объеме» в связи с отсутствием «той же гибкости в корпоративном законодательстве РФ в сравнении с англосаксонскими юрисдикциями», добавила Винокурова.
Перерегистрация в РФ для VK выглядит «абсолютно логичной», поскольку компания ведет основную деятельность в РФ, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Потенциально смена юрисдикции может оказать положительное влияние на бумаги компании, ликвидность торгов, оценивает аналитик ИК «Велес капитал» Артем Михайлин. «Сейчас у многих инвесторов VK, держателей расписок их бумаги заблокированы в том же Euroclear, и они не могут их конвертировать, так как акции не торгуются. Вероятно, редомициляция откроет пути для решения этого вопроса», – предположил Михайлин.
«В целом теперь российские инвесторы в акции VK будут понимать, что внешние инфраструктурные риски из-за иностранной регистрации уйдут, а это фактор в пользу привлекательности бумаг», – согласен Карпунин.
В 2022 г. аналитики ожидали аналогичных перерегистраций и от других работающих в РФ компаний, чей бизнес зарегистрирован за рубежом, но пока этот процесс практически ни у кого не завершен, отметил Карпунин. В 2023 г. этот тренд может стать массовым, добавил он.
По словам аналитика, в конце января 2023 г. «о возможной редомициляции компании с острова Джерси (принадлежит Великобритании; недружественная РФ юрисдикция)» объявила золотодобывающая Polymetal, но эта компания рассчитывает перерегистрироваться в Казахстане, а не в России. Также до февраля 2022 г. в России перегистрировались такие компании, как UC Rusal и «Лента», отметил Карпунин.