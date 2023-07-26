Volkswagen инвестирует $700 млн в XPeng и разработку электромобилей в Китае
Volkswagen приобретет 4,99% акций китайской компании XPeng путем увеличения капитала, инвестируя $700 млн. Об этом сообщает Reuters.
Акции XPeng на фоне этой новости начали расти. По состоянию на 16:40 мск, рост составил 24,48%, до $19,1, следует из данных Нью-Йоркской биржи.
Volkswagen и Xpeng договорились разработать две новые модели электромобилей для немецкого автопроизводителя (марки VW) в новом технологическом центре Volkswagen в Хэфэе. Они будут выпускаться с 2026 г. и будут оснащены программным обеспечением Xpeng для автономного вождения.
Немецкая компания также заключила еще одно соглашение, направленное на укрепление своих позиций на китайском рынке. Автопроизводитель объявил о планах дальнейшего сотрудничества между своей дочерней компанией Audi и китайской SAIC, но не сообщил подробностей или сроков.