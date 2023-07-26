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Инвестиции / Авто

Volkswagen инвестирует $700 млн в XPeng и разработку электромобилей в Китае

Ведомости

Volkswagen приобретет 4,99% акций китайской компании XPeng путем увеличения капитала, инвестируя $700 млн. Об этом сообщает Reuters.

Акции XPeng на фоне этой новости начали расти. По состоянию на 16:40 мск, рост составил 24,48%, до $19,1, следует из данных Нью-Йоркской биржи.

Volkswagen и Xpeng договорились разработать две новые модели электромобилей для немецкого автопроизводителя (марки VW) в новом технологическом центре Volkswagen в Хэфэе. Они будут выпускаться с 2026 г. и будут оснащены программным обеспечением Xpeng для автономного вождения.

Немецкая компания также заключила еще одно соглашение, направленное на укрепление своих позиций на китайском рынке. Автопроизводитель объявил о планах дальнейшего сотрудничества между своей дочерней компанией Audi и китайской SAIC, но не сообщил подробностей или сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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