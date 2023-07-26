Volkswagen инвестирует $700 млн в XPeng и разработку электромобилей в Китае

Volkswagen и Xpeng договорились разработать две новые модели электромобилей для немецкого автопроизводителя (марки VW) в новом технологическом центре Volkswagen в Хэфэе. Они будут выпускаться с 2026 г. и будут оснащены программным обеспечением Xpeng для автономного вождения.