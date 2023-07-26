Акции Boeing выросли на фоне выхода отчетности и увеличения выпуска самолета 737
Американская Boeing опубликовала финансовые результаты за II квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Компания также заявила, что увеличивает производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737. Об этом сообщает Reuters.
На фоне выхода отчетности акции компании выросли на 5,14% до $225,13 по состоянию на 17:40 мск, следует из данных Нью-Йоркской биржи.
Компания переводит производственную линию 737, включая модели MAX, на выпуск 38 самолетов в месяц вместо 31. Как отмечает агентство, это является признаком того, что «производитель самолетов оправляется от ошибки поставщика, которая ранее сорвала его планы по увеличению производства». Между тем увеличение поставок 787 Dreamliner способствовало росту выручки подразделения коммерческих самолетов.
Boeing отчиталась о чистом убытке в апреле - июне 2023 г. в размере $149 млн, или $0,25 в расчете на акцию, против прибыли в размере $160 млрд, или $0,32 на акцию, годом ранее. В отчетный период ее выручка выросла на 18% до $19,751 млрд против $16,681 млрд годом ранее.