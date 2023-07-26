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Инвестиции

Акции Boeing выросли на фоне выхода отчетности и увеличения выпуска самолета 737

Ведомости

Американская Boeing опубликовала финансовые результаты за II квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Компания также заявила, что увеличивает производство своего самого продаваемого узкофюзеляжного самолета 737. Об этом сообщает Reuters.

На фоне выхода отчетности акции компании выросли на 5,14% до $225,13 по состоянию на 17:40 мск, следует из данных Нью-Йоркской биржи.

Компания переводит производственную линию 737, включая модели MAX, на выпуск 38 самолетов в месяц вместо 31. Как отмечает агентство, это является признаком того, что «производитель самолетов оправляется от ошибки поставщика, которая ранее сорвала его планы по увеличению производства». Между тем увеличение поставок 787 Dreamliner способствовало росту выручки подразделения коммерческих самолетов.

Boeing отчиталась о чистом убытке в апреле - июне 2023 г. в размере $149 млн, или $0,25 в расчете на акцию, против прибыли в размере $160 млрд, или $0,32 на акцию, годом ранее. В отчетный период ее выручка выросла на 18% до $19,751 млрд против $16,681 млрд годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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