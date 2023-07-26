Акции Boeing выросли на фоне выхода отчетности и увеличения выпуска самолета 737

Boeing отчиталась о чистом убытке в апреле - июне 2023 г. в размере $149 млн, или $0,25 в расчете на акцию, против прибыли в размере $160 млрд, или $0,32 на акцию, годом ранее. В отчетный период ее выручка выросла на 18% до $19,751 млрд против $16,681 млрд годом ранее.