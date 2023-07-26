JPMorgan спрогнозировал рост стоимости золота до $2175 за унцию

За последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%. Этому способствовали признаки того, что цикл повышения ставок в США близится к концу, поясняет агентство. В начале мая стоимость актива приблизилась к рекордному максимуму в $2075,47 за унцию. Он был установлен в 2020 г.