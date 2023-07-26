JPMorgan спрогнозировал рост стоимости золота до $2175 за унцию
Аналитики JPMorgan прогнозируют, что цена на золото превысит $2000 за унцию к концу 2023 г. и достигнет рекордного значения $2175 за унцию в 2024 г. Об этом пишет Bloomberg.
Как заявил исполнительный директор отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Грег Ширер, «значительным драйвером» для драгоценного металла станет падение реальной доходности в США, когда ФРС США начнет снижать процентные ставки, что должно произойти во II квартале следующего года.
«Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро – это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12-18 месяцев», – добавил эксперт.
За последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%. Этому способствовали признаки того, что цикл повышения ставок в США близится к концу, поясняет агентство. В начале мая стоимость актива приблизилась к рекордному максимуму в $2075,47 за унцию. Он был установлен в 2020 г.