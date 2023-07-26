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JPMorgan спрогнозировал рост стоимости золота до $2175 за унцию

Ведомости

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что цена на золото превысит $2000 за унцию к концу 2023 г. и достигнет рекордного значения $2175 за унцию в 2024 г. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил исполнительный директор отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка Грег Ширер, «значительным драйвером» для драгоценного металла станет падение реальной доходности в США, когда ФРС США начнет снижать процентные ставки, что должно произойти во II квартале следующего года.

«Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро – это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12-18 месяцев», – добавил эксперт.

За последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%. Этому способствовали признаки того, что цикл повышения ставок в США близится к концу, поясняет агентство. В начале мая стоимость актива приблизилась к рекордному максимуму в $2075,47 за унцию. Он был установлен в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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