Акции Ozon начнут торговаться на Астанинской бирже с 31 июля
Американские депозитарные акции (ADS) компании Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги начнутся 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ozon заявил, что не планирует выпускать новые акции в связи с листингом на Астанинской бирже. На этой торговой площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS. Как отмечает компания, листинг в Астане может предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами Ozon. Он не повлияет на торги на Московской бирже, подчеркнули в пресс-службе компании. Бумаги торгуются в обычном режиме. Их стоимость по состоянию на 10:35 мск составила 2423,5 руб. (+0,69%).
В конце февраля 2022 г. американская NASDAQ приостановила торги акциями Ozon вместе с бумагами других российских компаний в связи с геополитической ситуацией. А в марте этого года уведомила о том, что намерена исключить их бумаги из листинга. Ozon находится в процессе обжалования решения NASDAQ о делистинге.
Ozon присутствует в Казахстане с 2021 г. – здесь работает локальная витрина маркетплейса Ozon.kz и организована поддержка на двух языках. Компания запустила два крупных фулфилмент-центра в Алма-Ате и Астане и планирует строить новый логистический комплекс. Также в этой стране развивается франшиза сети пунктов выдачи заказов.