Акции Ozon начнут торговаться на Астанинской бирже с 31 июля

Ozon заявил, что не планирует выпускать новые акции в связи с листингом на Астанинской бирже. На этой торговой площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS. Как отмечает компания, листинг в Астане может предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами Ozon. Он не повлияет на торги на Московской бирже, подчеркнули в пресс-службе компании. Бумаги торгуются в обычном режиме. Их стоимость по состоянию на 10:35 мск составила 2423,5 руб. (+0,69%).