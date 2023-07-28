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Инвестиции

Акции Ozon начнут торговаться на Астанинской бирже с 31 июля

Ведомости

Американские депозитарные акции (ADS) компании Ozon допущены к торгам на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON. Торги начнутся 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Ozon заявил, что не планирует выпускать новые акции в связи с листингом на Астанинской бирже. На этой торговой площадке смогут обращаться уже выпущенные ADS. Как отмечает компания, листинг в Астане может предоставить инвесторам, в том числе международным, возможность торговать бумагами Ozon. Он не повлияет на торги на Московской бирже, подчеркнули в пресс-службе компании. Бумаги торгуются в обычном режиме. Их стоимость по состоянию на 10:35 мск составила 2423,5 руб. (+0,69%).

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В конце февраля 2022 г. американская NASDAQ приостановила торги акциями Ozon вместе с бумагами других российских компаний в связи с геополитической ситуацией. А в марте этого года уведомила о том, что намерена исключить их бумаги из листинга. Ozon находится в процессе обжалования решения NASDAQ о делистинге.

Ozon присутствует в Казахстане с 2021 г. – здесь работает локальная витрина маркетплейса Ozon.kz и организована поддержка на двух языках. Компания запустила два крупных фулфилмент-центра в Алма-Ате и Астане и планирует строить новый логистический комплекс. Также в этой стране развивается франшиза сети пунктов выдачи заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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