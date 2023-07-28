Акции Intel выросли на фоне возвращения к прибыли во II квартале
Акции американского производителя компьютерных компонентов Intel выросли на фоне прибыльной отчетности компании за II квартал 2023 г. после двух убыточных кварталов.
По состоянию на 13:01 мск стоимость бумаг компании выросла на 7,09% до $34,55. Об этом свидетельствуют данные торгов NASDAQ.
Компания отчиталась о чистой прибыли во II квартале в размере $1,48 млрд, или $0,35 на акцию, против убытка в размере $454 млн, или $0,11 на акцию, в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Intel в отчетный период снизилась на 15%, до $12,95 млрд. Во II квартале 2022 г. она составляла $15,32 млрд.
По итогам I квартала 2023 г. компания получила чистый убыток, который стал крупнейшим в ее истории и составил $2,8 млрд. I квартал 2022 г. закончился для компании с прибылью в $8,1 млрд. Выручка в отчетный период снизилась на 36% до $11,7 млрд. Несмотря на это, компания выплатила дивиденды в размере $1,5 млрд.
Intel была основана в 1968 г. Гордоном Муром и Робертом Нойсом. Корпорация занимается разработкой и производством компьютерных компонентов. Intel получила всемирную известность благодаря производству микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium.
В июне стало известно, что Intel инвестирует $25 млрд в строительство завода по производству микросхем в Кирьят-Гате (Израиль). Об этом сообщало Reuters со ссылкой заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.