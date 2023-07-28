Акции Intel выросли на фоне возвращения к прибыли во II квартале

По итогам I квартала 2023 г. компания получила чистый убыток, который стал крупнейшим в ее истории и составил $2,8 млрд. I квартал 2022 г. закончился для компании с прибылью в $8,1 млрд. Выручка в отчетный период снизилась на 36% до $11,7 млрд. Несмотря на это, компания выплатила дивиденды в размере $1,5 млрд.