Pfizer снизила прогноз по выручке из-за нестабильного спроса на продукцию от COVID-19
Американская фармкомпания Pfizer прогнозирует падение выручки по итогам 2023 г. из-за снижения спроса на продукцию от COVID-19. Об этом говорится в публикации финансовых результатов компании за II квартал.
Компания ухудшила годовой прогноз по выручке с $67-71 млрд до $67-70 млрд. При этом подтвердила ожидания скорректированной прибыли в диапазоне от $3,25 до $3,45 в расчете на акцию.
Во II квартале Pfizer сократила чистую прибыль более чем в четыре раза. В апреле-июне она составила $2,327 млрд, или $0,41 в расчете на акцию. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял $9,906 млрд или $1,73 на акцию.
Совокупная квартальная выручка сократилась на 54% в годовом выражении и составила $12,734 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $13,27 млрд. При этом выручка от продажи вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid сократились до $1,6 млрд.
На фоне отчетности и прогнозов акции компании показывают незначительный рост. По состоянию на 16:50 мск стоимость бумаг составляла $36,16 (+0,29%), следует из данных Нью-Йоркской биржи.