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Инвестиции

Pfizer снизила прогноз по выручке из-за нестабильного спроса на продукцию от COVID-19

Ведомости

Американская фармкомпания Pfizer прогнозирует падение выручки по итогам 2023 г. из-за снижения спроса на продукцию от COVID-19. Об этом говорится в публикации финансовых результатов компании за II квартал.

Компания ухудшила годовой прогноз по выручке с $67-71 млрд до $67-70 млрд. При этом подтвердила ожидания скорректированной прибыли в диапазоне от $3,25 до $3,45 в расчете на акцию.

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Во II квартале Pfizer сократила чистую прибыль более чем в четыре раза. В апреле-июне она составила $2,327 млрд, или $0,41 в расчете на акцию. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял $9,906 млрд или $1,73 на акцию.

Совокупная квартальная выручка сократилась на 54% в годовом выражении и составила $12,734 млрд, что ниже прогноза аналитиков в $13,27 млрд. При этом выручка от продажи вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от коронавируса Paxlovid сократились до $1,6 млрд.

На фоне отчетности и прогнозов акции компании показывают незначительный рост. По состоянию на 16:50 мск стоимость бумаг составляла $36,16 (+0,29%), следует из данных Нью-Йоркской биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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