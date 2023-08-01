Pfizer снизила прогноз по выручке из-за нестабильного спроса на продукцию от COVID-19

Во II квартале Pfizer сократила чистую прибыль более чем в четыре раза. В апреле-июне она составила $2,327 млрд, или $0,41 в расчете на акцию. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял $9,906 млрд или $1,73 на акцию.