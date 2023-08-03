«Софтлайн» отчитался о снижении чистой прибыли в пять раз в первом полугодии

27 июня АО «Софтлайн» утвердила дивидендную политику. По итогам 2024 г. совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит: не менее 1 млрд руб. или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. А по итогам 2025 г. и в последующие годы компания планирует выплатить совокупный размер дивидендов на обыкновенные акции – не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.