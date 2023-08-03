«Софтлайн» отчитался о снижении чистой прибыли в пять раз в первом полугодии
Российское подразделение международного поставщика IT-услуг Noventiq (ранее Softline) отчиталось по РСБУ за I полугодие 2023 г., закончившееся 30 июня. Компания зафиксировала падение чистой прибыли на 82,83%, до 20,5 млн руб.
Согласно отчету, выручка компании снизилась на 30,31% до 14,09 млрд руб. Себестоимость продаж упала на 33,7%, до 11,17 млрд руб., валовая прибыль – на 13,43%, до 2,9 млрд руб., прибыль до налогообложения – на 51,24%, до 76,1 млн руб.
Ранее IT-компания Softline сменила название головного холдинга на Noventiq Holdings PLC и разделила бизнес на российский и международный. 31 июля она подала заявление об исключении своих ГДР из списка, допущенных к торгам на «Мосбирже». А также анонсировала редомициляцию на Каймановы острова и сообщила о прекращении листинга на LSE с 26 июля. На Мосбирже компания планирует завершить делистинг к началу октября.
27 июня АО «Софтлайн» утвердила дивидендную политику. По итогам 2024 г. совокупный целевой размер дивидендов на обыкновенные акции составит: не менее 1 млрд руб. или не менее 25% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год. А по итогам 2025 г. и в последующие годы компания планирует выплатить совокупный размер дивидендов на обыкновенные акции – не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.