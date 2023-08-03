Акции «Ростелекома» растут на фоне увеличения выручки в первом полугодии

Как отметил первый вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, компания смогла заметно снизить долговую нагрузку и в целом демонстрирует высокую устойчивость на фоне турбулентности. Чистый долг за шесть месяцев 2023 г. снизился на 6% до 471,7 млрд руб., или 1,8х показателя «Чистый долг, включая АО/OIBDA». За два года «Чистый долг, включая АО/OIBDA» снизился с 2,4х до 1,8х. По словам Анохина, этому способствовали такие факторы, как широкая диверсификация бизнеса с акцентом на растущие востребованные направления, успешное завершение организационной реформы с переходом на двухуровневую модель управления, а также антикризисные действия.