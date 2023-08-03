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Инвестиции

Акции «Ростелекома» растут на фоне увеличения выручки в первом полугодии

Ведомости

Стоимость акций «Ростелекома» выросла на 3,35% до дневного максимума 77,99 руб. на фоне выхода отчета компании по МФСО за первое полугодие 2023 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Акции компании по состоянию на 15:15 мск стоили 77,27 руб. (+2,4%).   

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг за отчетный период увеличил выручку на 15% до 324,5 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 18% до 26,9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 8% до 135,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 41,6% против 44,2% годом ранее.

Компания также подвела итоги II квартала 2023 г. В этот период компания увеличила выручку на 14% до 165 млрд руб. При этом чистая прибыль сократилась на 24,3% до 9,5 млрд руб. против 12,6 млрд руб. в аналогичный период годом ранее. Показатель OIBDA составил 63,3 млрд руб. против 63,9 млрд руб. Рентабельность по OIBDA – 38,4% против 44,2%.

Как отметил первый вице-президент, финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин, компания смогла заметно снизить долговую нагрузку и в целом демонстрирует высокую устойчивость на фоне турбулентности. Чистый долг за шесть месяцев 2023 г. снизился на 6% до 471,7 млрд руб., или 1,8х показателя «Чистый долг, включая АО/OIBDA». За два года «Чистый долг, включая АО/OIBDA» снизился с 2,4х до 1,8х. По словам Анохина, этому способствовали такие факторы, как широкая диверсификация бизнеса с акцентом на растущие востребованные направления, успешное завершение организационной реформы с переходом на двухуровневую модель управления, а также антикризисные действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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