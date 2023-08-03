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Инвестиции

Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций-2028

Ведомости

Акции «Совкомфлота» выросли на 4,7%, до дневного максимума 112,65 руб. на фоне сообщения компании о продлении срока размещения допвыпуска замещающих облигаций-2028 до октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Стоимость бумаг по состоянию на 17:55 мск составляла 108 руб. (+0,38%)

В сообщении компании говорится, что «Совкомфлот» продлевает до 25 октября 2023 г. срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций (российских облигаций, замещающие еврооблигации) со сроком погашения 26 апреля 2028 г.

Как поясняет компания, владельцы еврооблигаций-2028 вправе направить оферту в срок до 12 октября 2023 г. В случае согласия с офертой они получат замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 25 октября.

Инвесторы, чьи оферты были приняты до 28 июля этого года, получат замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 7 августа, информирует компания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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