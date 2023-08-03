Совкомфлот продлил срок размещения допвыпуска замещающих облигаций-2028
Акции «Совкомфлота» выросли на 4,7%, до дневного максимума 112,65 руб. на фоне сообщения компании о продлении срока размещения допвыпуска замещающих облигаций-2028 до октября. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Стоимость бумаг по состоянию на 17:55 мск составляла 108 руб. (+0,38%)
В сообщении компании говорится, что «Совкомфлот» продлевает до 25 октября 2023 г. срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций (российских облигаций, замещающие еврооблигации) со сроком погашения 26 апреля 2028 г.
Как поясняет компания, владельцы еврооблигаций-2028 вправе направить оферту в срок до 12 октября 2023 г. В случае согласия с офертой они получат замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 25 октября.
Инвесторы, чьи оферты были приняты до 28 июля этого года, получат замещающие облигации серии ЗО-2028 в срок до 7 августа, информирует компания.