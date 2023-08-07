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Инвестиции

Расписки группы «Эталон» выросли на 8% после выхода финансовой отчетности

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера группы «Эталон» в ходе торгов на Мосбирже выросли на 8% до 98 руб. за бумагу на фоне выхода отчета компании за II квартал и первое полугодие 2023 г. По состоянию на 11:00 мск стоимость бумаг составила 96,1 руб. (+5,93%).

Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии, закончившемся 30 июня, увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Денежные поступления составили 28,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10% по сравнению с первым полугодием 2022 г. и составила 184 500 руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 221 900 руб. Введено в эксплуатацию 196 000 кв. м.

Во II квартале 2023 г. продажи недвижимости увеличились до 111 000 кв. м (+109% год к году) в натуральном выражении и на 113% до 20,6 млрд руб. в денежном. Рост денежных поступлений составил 42% до 16,2 млрд руб. в годовом выражении. Средняя цена за квадратный метр составила 185 900 руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 223 400 руб.

При этом в июле текущего года продажи достигли 8 млрд руб. в денежном выражении (+151% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.). В натуральном выражении они составили 41 100 кв. м (+141% ). Денежные поступления увеличились на 129% до 6,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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