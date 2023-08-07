Расписки группы «Эталон» выросли на 8% после выхода финансовой отчетности

Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии, закончившемся 30 июня, увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Денежные поступления составили 28,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10% по сравнению с первым полугодием 2022 г. и составила 184 500 руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 221 900 руб. Введено в эксплуатацию 196 000 кв. м.