Расписки группы «Эталон» выросли на 8% после выхода финансовой отчетности
Согласно отчету, продажи девелопера в первом полугодии, закончившемся 30 июня, увеличились на 16% до 34 млрд руб. В натуральном выражении этот показатель повысился на 28% до 184 300 кв. м. Денежные поступления составили 28,2 млрд руб. Средняя цена квадратного метра снизилась на 10% по сравнению с первым полугодием 2022 г. и составила 184 500 руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 221 900 руб. Введено в эксплуатацию 196 000 кв. м.
Во II квартале 2023 г. продажи недвижимости увеличились до 111 000 кв. м (+109% год к году) в натуральном выражении и на 113% до 20,6 млрд руб. в денежном. Рост денежных поступлений составил 42% до 16,2 млрд руб. в годовом выражении. Средняя цена за квадратный метр составила 185 900 руб. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости составила 223 400 руб.
При этом в июле текущего года продажи достигли 8 млрд руб. в денежном выражении (+151% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.). В натуральном выражении они составили 41 100 кв. м (+141% ). Денежные поступления увеличились на 129% до 6,8 млрд руб.