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Инвестиции

Бумаги «ЭЛ5-энерго» растут после выхода отчета по РСБУ

Ведомости

Акции «ЭЛ5-энерго» в ходе торгов на Мосбирже в понедельник подорожали почти на 5%, до дневного максимума 0,6656 руб. Бумаги растут после выхода отчета компании по РСБУ за I полугодие 2023 г. По состоянию на 11:55 мск, их стоимость составила 0,6628 руб. (+4,54%).

Согласно отчету, чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» за I полугодие составила 1,83 млрд руб. против 3,42 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла на 5% в годовом выражении, до 25,4 млрд руб. Валовая прибыль – на 5,6%, до 3,1 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 2,31 млрд руб. против 4,24 млрд руб годом ранее.

ЭЛ-5 Энерго» — российская энергогенерирующая компания, которая ранее принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия». «Лукойл» в декабре 2022 г. консолидировал 56,43% акций «ЭЛ5-Энерго» после ухода иностранного владельца из России. Компании принадлежат Среднеуральская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Конаковская ГРЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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