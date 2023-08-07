Бумаги «ЭЛ5-энерго» растут после выхода отчета по РСБУ
Акции «ЭЛ5-энерго» в ходе торгов на Мосбирже в понедельник подорожали почти на 5%, до дневного максимума 0,6656 руб. Бумаги растут после выхода отчета компании по РСБУ за I полугодие 2023 г. По состоянию на 11:55 мск, их стоимость составила 0,6628 руб. (+4,54%).
Согласно отчету, чистая прибыль «ЭЛ5-энерго» за I полугодие составила 1,83 млрд руб. против 3,42 млрд руб. убытка годом ранее. Выручка выросла на 5% в годовом выражении, до 25,4 млрд руб. Валовая прибыль – на 5,6%, до 3,1 млрд руб., а прибыль до уплаты налогов составила 2,31 млрд руб. против 4,24 млрд руб годом ранее.
ЭЛ-5 Энерго» — российская энергогенерирующая компания, которая ранее принадлежала итальянской группе Enel и называлась «Энел Россия». «Лукойл» в декабре 2022 г. консолидировал 56,43% акций «ЭЛ5-Энерго» после ухода иностранного владельца из России. Компании принадлежат Среднеуральская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Конаковская ГРЭС.