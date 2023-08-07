Бумаги «ЭЛ5-энерго» растут после выхода отчета по РСБУ

Акции «ЭЛ5-энерго» в ходе торгов на Мосбирже в понедельник подорожали почти на 5%, до дневного максимума 0,6656 руб. Бумаги растут после выхода отчета компании по РСБУ за I полугодие 2023 г. По состоянию на 11:55 мск, их стоимость составила 0,6628 руб. (+4,54%).