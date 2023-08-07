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Инвестиции

Акции «Русагро» подорожали после выхода отчетности за II квартал

Ведомости

Стоимость бумаг крупнейшего агрохолдинга в России ГК «Русагро» в ходе торгов на Мосбирже выросла на 3,89% до дневного максимума 1175 руб. на фоне выхода финансовых результатов за II квартал и первое полугодие. По состоянию на 13:32 мск стоимость бумаг составила 1152,8 руб. (+1,91%).

Компания сообщила, что во II квартале ее чистая прибыль составила 7,8 млрд руб. против чистого убытка в 1,49 млрд руб годом ранее. Выручка уменьшилась на 10% до 59,2 млрд руб. Скорректированная EBITDA сократилась на 38% до 8,5 млрд руб., при этом рентабельность по этому показателю снизилась до 14%.

В отчете приводятся данные по производству сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. В отчетный период «Русагро» выпустило 140 000 т сырого растительного масла, что на 23% меньше уровня аналогичного квартала предыдущего года. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции снизился на 6% до 305 000 т, продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса снизились на 12% и составили 76 000 т, объемы продаж продукции свиноводства выросли на 2% до 74 000 т, объем реализации сахара снизился на 11% до 233 000 т.

По итогам 2022 г. выручка «Русагро» составила 240,2 млрд руб. (-8%), чистая прибыль уменьшилась на 84% до 7,787 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 6% до 45 млрд руб., рентабельность по этому показателю – на 16 п.п. до 3%. За весь год компания смогла увеличить оборот только на 6% до 258,6 млрд руб. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков назвали результаты «невпечатляющими».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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