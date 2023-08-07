Акции «Русагро» подорожали после выхода отчетности за II квартал

В отчете приводятся данные по производству сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. В отчетный период «Русагро» выпустило 140 000 т сырого растительного масла, что на 23% меньше уровня аналогичного квартала предыдущего года. Объем реализации промышленной масложировой и молочной продукции снизился на 6% до 305 000 т, продажи ключевых категорий потребительской продукции масложирового бизнеса снизились на 12% и составили 76 000 т, объемы продаж продукции свиноводства выросли на 2% до 74 000 т, объем реализации сахара снизился на 11% до 233 000 т.