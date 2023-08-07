Акции НМТП выросли за день на 33% и обновили исторический максимум

Как писали «Ведомости», за неделю с 31 июля по 4 августа впечатляющий рост показал транспортный индекс Мосбиржи – он вырос на 12,63% до 1956,62 пункта. Для сравнения: за первые два месяца лета он вырос только на 8,6%. Бумаги Новороссийского морского торгового порта за пять торговых дней прибавили 29,4% (до 13,055 руб.), «Совкомфлота» – 7% (до 106,3 руб.) Аналитики связывали это с тем, что компания Fesco анонсировала планы по развитию инфраструктуры. Бумаги компании прибавили за неделю 43,6% (до 112,4 руб.), несмотря на то что председатель совета директоров компании Андрей Северилов 3 августа заявил, что «пока распределять дивиденды нецелесообразно». Но аналитики БКС назвали такой рост избыточным.