Акции НМТП выросли за день на 33% и обновили исторический максимум
Акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в отсутствие новостей выросли на 33,6%, до дневного максимума 17,4 руб., что стало новым историческим максимумом. По состоянию на 15:43 мск стоимость бумаг скорректировалась до 16,23 руб. (+24,4%), следует из данных торгов на Мосбирже. Объем торгов составил 17,9 млрд руб.
Стоимость бумаг растет со 2 августа. Рост за четыре дня составил 70,2%. Ранее максимум был зафиксирован в июне 2020 г. на уровне 12,48 руб. за бумагу.
Рост показывают и другие бумаги транспортного сектора. Так, по состоянию на 15:50 мск растут расписки Globaltrans Investment до 673,85 руб. (4,8%), акции ДВМП – до 116,4 (3,56%), акции Новороссийского комбината хлебопродуктов – до 1293 (3,27%), бумаги «Совкомфлота» – до 107,4 (+1,11%).
Как писали «Ведомости», за неделю с 31 июля по 4 августа впечатляющий рост показал транспортный индекс Мосбиржи – он вырос на 12,63% до 1956,62 пункта. Для сравнения: за первые два месяца лета он вырос только на 8,6%. Бумаги Новороссийского морского торгового порта за пять торговых дней прибавили 29,4% (до 13,055 руб.), «Совкомфлота» – 7% (до 106,3 руб.) Аналитики связывали это с тем, что компания Fesco анонсировала планы по развитию инфраструктуры. Бумаги компании прибавили за неделю 43,6% (до 112,4 руб.), несмотря на то что председатель совета директоров компании Андрей Северилов 3 августа заявил, что «пока распределять дивиденды нецелесообразно». Но аналитики БКС назвали такой рост избыточным.
25 июля компания «НМТП» сообщила, что ее чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии 2023 г. снизилась на 12,6% в годовом выражении и составила 17,578 млрд руб. Выручка в отчетный период выросла на 11,3% до 14,994 млрд руб.
«Новороссийский морской торговый порт» – одна из крупнейших стивидорных групп России. Активы холдинга расположены в Новороссийске (Краснодарский край), Приморске (Ленинградская область) и Балтийске (Калининградская область). Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть», государство владеет 20% акций.