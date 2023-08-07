Мосбиржа объявила о делистинге фондов Finex
Московская биржа сообщила о делистинге 22 биржевых инвестиционных фондов (ETF) Finex с 9 августа в связи с расторжением по инициативе провайдера договоров с торговой площадкой.
«В соответствии с ранее раскрытой Finex информацией расторжение договорных отношений с ПАО "Московская Биржа" осуществляется в рамках планируемых провайдером шагов, направленных на получение лицензии от казначейства Бельгии», – пояснили в Мосбирже.
В Finex в свою очередь рассказали, что после делистинга рассчитывают на увеличение вероятности получения положительного решения о выдаче лицензии от казначейства Бельгии.
В июне группа сообщала, что для успешного получения лицензии от казначейства Бельгии «необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения» с группой «Московская биржа», в которую входит и попавший под санкции Национальный расчетный депозитарий (НРД). Тогда же в Finex заявили о начале процесса отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках.
«Цель обращения за лицензией – добиться, чтобы инвесторы получили возможность вернуть свои средства в сложившихся геополитических условиях», – отмечали тогда в группе.
В Finex сегодня также подчеркнули, что управление фондами никак не будет затронуто решением о делистинге. При этом листинг фондов продолжится на площадках Euronext Dublin, Euronext Amsterdam (FXGD), LSE (FXRU).
FinEx запустил первый ETF в России в 2013 г., торги фондами прекратились в феврале 2022 г. из-за неработоспособности межрыночной депозитарной инфраструктуры.
После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. В июле европейский депозитарий Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.
1 августа МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных денежных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислений купонного дохода. Это уже девятый иск к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время.