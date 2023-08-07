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Инвестиции

Мосбиржа объявила о делистинге фондов Finex

Ведомости

Московская биржа сообщила о делистинге 22 биржевых инвестиционных фондов (ETF) Finex с 9 августа в связи с расторжением по инициативе провайдера договоров с торговой площадкой.

«В соответствии с ранее раскрытой Finex информацией расторжение договорных отношений с ПАО "Московская Биржа" осуществляется в рамках планируемых провайдером шагов, направленных на получение лицензии от казначейства Бельгии», – пояснили в Мосбирже.

В Finex в свою очередь рассказали, что после делистинга рассчитывают на увеличение вероятности получения положительного решения о выдаче лицензии от казначейства Бельгии. 

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В июне группа сообщала, что для успешного получения лицензии от казначейства Бельгии «необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения» с группой «Московская биржа», в которую входит и попавший под санкции Национальный расчетный депозитарий (НРД). Тогда же в Finex заявили о начале процесса отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках.

«Цель обращения за лицензией – добиться, чтобы инвесторы получили возможность вернуть свои средства в сложившихся геополитических условиях», – отмечали тогда в группе.

В Finex сегодня также подчеркнули, что управление фондами никак не будет затронуто решением о делистинге. При этом листинг фондов продолжится на площадках Euronext Dublin, Euronext Amsterdam (FXGD), LSE (FXRU). 

FinEx запустил первый ETF в России в 2013 г., торги фондами прекратились в феврале 2022 г. из-за неработоспособности межрыночной депозитарной инфраструктуры.

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После начала спецоперации на Украине между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским НРД фактически прервалось взаимодействие. С обеих сторон были заморожены денежные средства. Россия зеркально заблокировала активы Euroclear и Clearstream на общую сумму около 229,1 млрд руб. В июле европейский депозитарий Euroclear сообщил, что получил процентные доходы от инвестирования замороженных российских активов в размере 1,743 млрд евро.

1 августа МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о взыскании незаконно заблокированных денежных средств, которые были выплачены банку эмитентами облигаций после погашений бумаг и начислений купонного дохода. Это уже девятый иск к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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