Мосбиржа объявила о делистинге фондов Finex

В июне группа сообщала, что для успешного получения лицензии от казначейства Бельгии «необходимо в явном виде продемонстрировать стремление прекратить деловые отношения» с группой «Московская биржа», в которую входит и попавший под санкции Национальный расчетный депозитарий (НРД). Тогда же в Finex заявили о начале процесса отказа от спонсируемого листинга FinEx ETF на российских торговых площадках.