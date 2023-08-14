«Росатом» подтвердил планы инвестировать более 1 трлн рублей
«Росатом» рассчитывает в этом году инвестировать более 1 трлн руб. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
«С большим удовольствием вам докладываю, что второй год наши собственные инвестиции превышают 1 трлн руб., это будет и в этом году, ‒ это кратный, более чем в восемь раз, рост за последние шесть лет», – приводятся слова Лихачева.
Он также сказал, что корпорация планирует получить выручку в размере более 2 трлн руб. В этом случае будет зафиксирован рост этого показателя за шесть лет практически в два раза.
«Нам чуть-чуть помогает правительство ‒ 60% рост бюджетных инвестиций, но, Владимир Владимирович, они перекрываются троекратно нашими налоговыми отчислениями. Это наше участие по линии софинансирования в нацпроект», – отметил Лихачев.
Ранее стало известно, что инвестпрограмма «Росатома» в 2023 г. составит 1,4 трлн руб., в 2024 г. вырастет до 1,8 трлн руб. Об этом сообщило официальное издание госкорпорации «Страна Росатом» со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе «Росатома» Геннадия Сахарова.
Выручка госкорпорации в 2022 г. составила более 1,7 трлн руб., «собственные» инвестиции – свыше 1 трлн руб. Как сообщало ТАСС, на ближайшие десять лет компания оценивает свой «атомный заказ» в 15 трлн руб., из которых 6 трлн руб. пойдут на производство высокотехнологичного оборудования.