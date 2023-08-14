Акции «Черкизово» выросли на 41% на фоне сообщения о планах обсудить дивиденды

Котировки отреагировали на сообщение компании о планах провести заседание совета директоров 15 августа, на котором обсудят рекомендацию по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 г. В повестку дня заседания также включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании. После роста стоимости акций на 20% Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона.