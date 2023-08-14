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Инвестиции

Акции «Черкизово» выросли на 41% на фоне сообщения о планах обсудить дивиденды

Ведомости

Стоимость акций «Черкизово» в ходе торгов на Мосбирже 14 августа выросла на 41% до дневного максимума в 4991 руб. По состоянию на 14:50 мск они стоили 4 424 руб. (+25,04%).

Котировки отреагировали на сообщение компании о планах провести заседание совета директоров 15 августа, на котором обсудят рекомендацию по выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 г. В повестку дня заседания также включен вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров компании. После роста стоимости акций на 20% Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона.

В мае этого года совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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