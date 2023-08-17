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Инвестиции

Чистая прибыль En+ Group в первом полугодии сократилась на 63,2%

Ведомости

Чистая прибыль En+ Group в первом полугодии 2023 г. по МФСО сократилась на 63,2% до $662 млн по сравнению с $1,8 млрд за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

На фоне новости стоимость акций группы выросла на 1,81% до 518,8 руб. По состоянию на 11:20 мск – 516 руб. (+1,26%).

Выручка группы за первое полугодие 2023 г. снизилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила $7,28 млрд.

При этом выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% в годовом выражении, до $5,9 млрд. Как объясняет компания, снижение в этом сегменте произошло в основном за счет падения цены алюминия на 24,2% на Лондонской бирже металлов (LME) до $2331 за тонну в отчетном периоде. В тот же период выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% год к году и составила $2 млрд на фоне роста цен реализации электроэнергии и мощности.

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Скорректированная EBITDA группы снизилась на 56% до $1,04 млрд в годовом выражении на фоне результатов металлургического сегмента, скорректированная EBITDA которого в отчетном периоде сократилась до $290 млн по сравнению с 1,8 млрд за аналогичный период 2022 г.

Чистый долг группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,3 млрд по сравнению с 10,12 млрд на 31 декабря 2022 г. Снижение произошло в основном за счет падения курса рубля к доллару США в сравниваемых периодах, а также частичного погашения долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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