Чистая прибыль En+ Group в первом полугодии сократилась на 63,2%

При этом выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% в годовом выражении, до $5,9 млрд. Как объясняет компания, снижение в этом сегменте произошло в основном за счет падения цены алюминия на 24,2% на Лондонской бирже металлов (LME) до $2331 за тонну в отчетном периоде. В тот же период выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% год к году и составила $2 млрд на фоне роста цен реализации электроэнергии и мощности.