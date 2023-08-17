Чистая прибыль En+ Group в первом полугодии сократилась на 63,2%
Чистая прибыль En+ Group в первом полугодии 2023 г. по МФСО сократилась на 63,2% до $662 млн по сравнению с $1,8 млрд за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в пресс-релизе группы.
На фоне новости стоимость акций группы выросла на 1,81% до 518,8 руб. По состоянию на 11:20 мск – 516 руб. (+1,26%).
Выручка группы за первое полугодие 2023 г. снизилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составила $7,28 млрд.
При этом выручка металлургического сегмента снизилась на 16,9% в годовом выражении, до $5,9 млрд. Как объясняет компания, снижение в этом сегменте произошло в основном за счет падения цены алюминия на 24,2% на Лондонской бирже металлов (LME) до $2331 за тонну в отчетном периоде. В тот же период выручка энергетического сегмента увеличилась на 13,8% год к году и составила $2 млрд на фоне роста цен реализации электроэнергии и мощности.
Скорректированная EBITDA группы снизилась на 56% до $1,04 млрд в годовом выражении на фоне результатов металлургического сегмента, скорректированная EBITDA которого в отчетном периоде сократилась до $290 млн по сравнению с 1,8 млрд за аналогичный период 2022 г.
Чистый долг группы снизился на 8,2% по состоянию на 30 июня 2023 г. и составил $9,3 млрд по сравнению с 10,12 млрд на 31 декабря 2022 г. Снижение произошло в основном за счет падения курса рубля к доллару США в сравниваемых периодах, а также частичного погашения долга.