Чистая прибыль Walmart во II квартале выросла более чем в 1,5 раза
Чистая прибыль Walmart во II квартале 2024 финансового года увеличилась более чем в полтора раза (на 53,25%) и составила $7,89 млрд, или $2,92 в расчете на акцию. Об этом говорится в отчете компании.
На фоне выхода отчета акции ритейлера дешевели на 1,34% до $157,1. По состоянию на 17:50 мск они стоили $157,53 (-1,3%), следует из данных торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.
Выручка выросла на 5,7% до $161,63 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали ее в размере $160,22 млрд, пишет MarketWatch. Скорректированная прибыль составила $1,84 на акцию, что выше ожиданий аналитиков – $1,71 на акцию. Продажи в магазинах в США выросли на 6,4%, в то же время прогнозировался рост на 4,1%.
Компания в III квартале ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $1,45 до $1,5, а рост продаж составит от 4 до 4,5%. Консенсус-прогноз FactSet предполагает прибыль на акцию в размере $1,49 и рост продаж на 2,9%.
В 2024 финансовом году ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит от $6,36 до $6,46, а рост продаж – от 4 до 4,5%. Консенсус FactSet предполагает прибыль в размере $6,3 на акцию и рост продаж на уровне 4,4%.