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Инвестиции

Чистая прибыль Walmart во II квартале выросла более чем в 1,5 раза

Ведомости

Чистая прибыль Walmart во II квартале 2024 финансового года увеличилась более чем в полтора раза (на 53,25%) и составила $7,89 млрд, или $2,92 в расчете на акцию. Об этом говорится в отчете компании.

На фоне выхода отчета акции ритейлера дешевели на 1,34% до $157,1. По состоянию на 17:50 мск они стоили $157,53 (-1,3%), следует из данных торгов Нью-Йоркской фондовой биржи.

Выручка выросла на 5,7% до $161,63 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали ее в размере $160,22 млрд, пишет MarketWatch. Скорректированная прибыль составила $1,84 на акцию, что выше ожиданий аналитиков – $1,71 на акцию. Продажи в магазинах в США выросли на 6,4%, в то же время прогнозировался рост на 4,1%.

Компания в III квартале ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $1,45 до $1,5, а рост продаж составит от 4 до 4,5%. Консенсус-прогноз FactSet предполагает прибыль на акцию в размере $1,49 и рост продаж на 2,9%.

В 2024 финансовом году ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит от $6,36 до $6,46, а рост продаж – от 4 до 4,5%. Консенсус FactSet предполагает прибыль в размере $6,3 на акцию и рост продаж на уровне 4,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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