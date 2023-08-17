Чистая прибыль Walmart во II квартале выросла более чем в 1,5 раза

Выручка выросла на 5,7% до $161,63 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, ожидали ее в размере $160,22 млрд, пишет MarketWatch. Скорректированная прибыль составила $1,84 на акцию, что выше ожиданий аналитиков – $1,71 на акцию. Продажи в магазинах в США выросли на 6,4%, в то же время прогнозировался рост на 4,1%.