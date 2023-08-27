Мосбиржа предоставила возможность заключать сделки репо с открытой датой

«Обычно основным параметром сделки является срок, но у сделки с открытой датой срока нет. То есть она каждый день автоматически пролонгируется как депозит до востребования. Когда становится необходимо, любая из сторон может эту сделку прервать: подать поручение, и сделка становится необходимой к исполнению уже завтра. То есть можете несколько месяцев тянуть эту сделку, нажимаете кнопку, и на следующий день проходят расчеты», – объяснил принцип работы Титов.