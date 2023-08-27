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Инвестиции

Мосбиржа предоставила возможность заключать сделки репо с открытой датой

Ведомости

Мосбиржа сегодня, 28 августа, запускает новый для биржи сегмент денежного рынка – репо с открытой датой. Об этом рассказал журналистам директор департамента денежного рынка Сергей Титов.

«Обычно основным параметром сделки является срок, но у сделки с открытой датой срока нет. То есть она каждый день автоматически пролонгируется как депозит до востребования. Когда становится необходимо, любая из сторон может эту сделку прервать: подать поручение, и сделка становится необходимой к исполнению уже завтра. То есть можете несколько месяцев тянуть эту сделку, нажимаете кнопку, и на следующий день проходят расчеты», – объяснил принцип работы Титов.

По его словам, этот инструмент хорошо комбинируется с репо с плавающей ставкой. Его Мосбиржа запустила в начале года. Фактически участники сделки получат депозит до востребования, который еще и постоянно пересчитывается, исходя из рыночной ставки.

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Мосбиржа объявляла о планах запуска нового инструмента еще в декабре прошлого года. На внебиржевом рынке пользуются спросом сделки репо с открытой датой, которые повышают гибкость управления ликвидностью и позволяют заключать сделки на длительный срок с возможностью досрочного прекращения, говорил представитель площадки в прошлом году.

Сделка репо (repurchase agreement, «соглашение выкупа») – это сделка между продавцом и покупателем ценных бумаг с последующим обязательным выкупом в определенный срок по оговоренной цене. Сделки с плавающей ставкой заключаются в режимах репо с ЦК, репо с клиринговыми сертификатами участия и междилерского репо. Тестирование механизма сделок с открытой датой биржа начала в середине июня 2023 г.

Плавающая ставка при заключении сделок складывается из индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки. В качестве индикаторов для сделок выступают индексы семейства RUSFAR (RUSFARCNY), ключевая ставка ЦБ и RUONIA.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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