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Инвестиции

Чистая прибыль «Акрона» в первом полугодии упала в 3,9 раза

Ведомости

«Акрон» отчитался за первое полугодие по МСФО. Согласно отчету, чистая прибыль упала в 3,9 раза до 19 млрд руб.

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На фоне выхода отчета акции компании подешевели на 0,89% до 19 180 руб. По состоянию на 15:53 мск они стоили 19 244 (-0,56%), индекс Мосбиржи составлял 3182,6 пункта (+0,8%). Котировки компании с начала года выросли на 5,68%, бенчмарк – на 47,7%.

EBITDA компании снизилась в 2,2 раза и составила 36,8 млрд руб. Выручка снизилась в 1,6 раза до 87,9 млрд руб.

Компания сообщила, что планирует до конца текущего года выплатить дивиденды в размере 4,7 млрд руб. Кроме того, в августе 2023 г. группа продлила имеющиеся опционы на покупку и продажу акций ВКК на доли 10% и 19,9% до февраля 2024 г. и декабря 2023 г. соответственно.

Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде. Основной ее деятельностью является производство, сбыт и реализация химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производственные предприятия группы преимущественно расположены в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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