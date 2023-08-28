Чистая прибыль «Акрона» в первом полугодии упала в 3,9 раза

Компания сообщила, что планирует до конца текущего года выплатить дивиденды в размере 4,7 млрд руб. Кроме того, в августе 2023 г. группа продлила имеющиеся опционы на покупку и продажу акций ВКК на доли 10% и 19,9% до февраля 2024 г. и декабря 2023 г. соответственно.