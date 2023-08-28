Чистая прибыль «Акрона» в первом полугодии упала в 3,9 раза
«Акрон» отчитался за первое полугодие по МСФО. Согласно отчету, чистая прибыль упала в 3,9 раза до 19 млрд руб.
На фоне выхода отчета акции компании подешевели на 0,89% до 19 180 руб. По состоянию на 15:53 мск они стоили 19 244 (-0,56%), индекс Мосбиржи составлял 3182,6 пункта (+0,8%). Котировки компании с начала года выросли на 5,68%, бенчмарк – на 47,7%.
EBITDA компании снизилась в 2,2 раза и составила 36,8 млрд руб. Выручка снизилась в 1,6 раза до 87,9 млрд руб.
Компания сообщила, что планирует до конца текущего года выплатить дивиденды в размере 4,7 млрд руб. Кроме того, в августе 2023 г. группа продлила имеющиеся опционы на покупку и продажу акций ВКК на доли 10% и 19,9% до февраля 2024 г. и декабря 2023 г. соответственно.
Компания зарегистрирована и расположена в Великом Новгороде. Основной ее деятельностью является производство, сбыт и реализация химических удобрений, сырья и сопутствующей продукции. Производственные предприятия группы преимущественно расположены в Новгородской, Смоленской и Мурманской областях.