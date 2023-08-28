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Совет директоров «Т плюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров энергетического холдинга «Т плюс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 0,08995 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщили в компании.

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам полугодия 2023 г. в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме», – говорится в сообщении.

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На заседании также была определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10 октября 2023 г.

По итогам первого полугодия 2022 г. совет директоров рекомендовал аналогичную сумму дивидендов, после чего она была утверждена акционерами и выплачена.

«Т плюс» – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. Компания начала выплачивать дивиденды с 2019 г. По итогам 2022 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 0,1349 руб. на акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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