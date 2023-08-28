Совет директоров «Т плюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров энергетического холдинга «Т плюс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 0,08995 руб. на обыкновенную акцию. Об этом сообщили в компании.
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам полугодия 2023 г. в размере 0,089954268233679 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме», – говорится в сообщении.
На заседании также была определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10 октября 2023 г.
По итогам первого полугодия 2022 г. совет директоров рекомендовал аналогичную сумму дивидендов, после чего она была утверждена акционерами и выплачена.
«Т плюс» – частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также газовые и коммунальные активы. Компания начала выплачивать дивиденды с 2019 г. По итогам 2022 г. акционеры утвердили дивиденды в размере 0,1349 руб. на акцию.