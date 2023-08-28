Газета
Инвестиции

Акции «Нижнекамскнефтехима» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Ведомости

Российская нефтехимическая компания «Нижнекамскнефтехим» опубликовала отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 г. В отчетный период ее выручка составивила 104,2 млрд руб. против 121,6 млрд руб. в 2021 г. Финансовые результаты по МСФО в 2022 г. компания не публиковала.

Акции «Нижнекамскнефтехима» на фоне выхода отчета подорожали на 2,46%, до максимума 135,4 руб. По состоянию на 18:09 мск бумаги стоили 133,95 руб. (+1,36%). Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3195,8 пунктов (+1,22%). Котировки компании за год выросли на 59%, бенчмарк подрос на 48%.

Чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. составила 901 млн руб. против 27,63 млрд руб. в 2021 г. Операционная прибыль в отчетный период составила 15,2 млрд руб. Тот же показатель в 2021 г. – 30,3 млрд руб.

Ранее по теме: Инвестируйте без ограничений

Основной деятельностью «Нижнекамскнефтехима» является производство и реализация нефтехимической продукции. Основные производственные мощности группы расположены в Нижнекамске и Татарстане. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером NKNC.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных