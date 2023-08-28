Акции «Нижнекамскнефтехима» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО
Российская нефтехимическая компания «Нижнекамскнефтехим» опубликовала отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 г. В отчетный период ее выручка составивила 104,2 млрд руб. против 121,6 млрд руб. в 2021 г. Финансовые результаты по МСФО в 2022 г. компания не публиковала.
Акции «Нижнекамскнефтехима» на фоне выхода отчета подорожали на 2,46%, до максимума 135,4 руб. По состоянию на 18:09 мск бумаги стоили 133,95 руб. (+1,36%). Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3195,8 пунктов (+1,22%). Котировки компании за год выросли на 59%, бенчмарк подрос на 48%.
Чистая прибыль в первом полугодии 2023 г. составила 901 млн руб. против 27,63 млрд руб. в 2021 г. Операционная прибыль в отчетный период составила 15,2 млрд руб. Тот же показатель в 2021 г. – 30,3 млрд руб.
Основной деятельностью «Нижнекамскнефтехима» является производство и реализация нефтехимической продукции. Основные производственные мощности группы расположены в Нижнекамске и Татарстане. Бумаги компании торгуются на Мосбирже под тикером NKNC.