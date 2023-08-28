Акции «Нижнекамскнефтехима» подорожали на фоне выхода отчета по МСФО

Акции «Нижнекамскнефтехима» на фоне выхода отчета подорожали на 2,46%, до максимума 135,4 руб. По состоянию на 18:09 мск бумаги стоили 133,95 руб. (+1,36%). Индекс Мосбиржи в то же время находился на уровне 3195,8 пунктов (+1,22%). Котировки компании за год выросли на 59%, бенчмарк подрос на 48%.