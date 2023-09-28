Акции «Софтлайна» подорожали на фоне включения в сектор инноваций и инвестиций
Акции «Софтлайна» подорожали в ходе торгов на Мосбирже 28 сентября на 36,86% до дневного максимума 205,34 руб. за бумагу. Котировки взлетели на фоне включения торговой площадкой обыкновенных акций компании в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ). Мосбиржа проводила дискретный аукцион по бумаге с 13:15 до 13:45.
«РИИ» – биржевая площадка, созданная для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. Ранее в этот сектор уже были включены облигации компании. Как поясняет «Софтлайн», включение акций в «РИИ» позволит физлицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, при выполнении определенных условий освободиться от налога всего дохода, полученного от продажи этих акций.
По состоянию на 17:25 мск бумаги стоили 201,7 руб. (+34,43%%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3097,91 пункта (+0,99%).
Торги акциями российского разработчика программного обеспечения стартовали 26 сентября на Московской и Санкт-Петербургской биржах. На Мосбирже бумаги включены в котировальный список второго уровня. На «СПБ бирже» торги стартовали в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.
Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. Во free-float вошли акции, которые получены бывшими держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайна» в рамках программы долгосрочной мотивации.
Как сообщала компания, проводимый обмен расписок состоит из трех этапов. Первый этап завершился 25 сентября. «Софтлайн» обменял более 14 млн расписок Noventiq, что составило около 82% всех ГДР Noventiq в НРД и «СПБ банке».
«Софтлайн» появился по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименован в Noventiq в октябре 2022 г.). В результате российское подразделение предложило обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна». 31 июля Noventiq подала заявку на исключение своих расписок из списка Мосбиржи.