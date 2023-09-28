Акции «Софтлайна» подорожали на фоне включения в сектор инноваций и инвестиций

«РИИ» – биржевая площадка, созданная для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. Ранее в этот сектор уже были включены облигации компании. Как поясняет «Софтлайн», включение акций в «РИИ» позволит физлицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, при выполнении определенных условий освободиться от налога всего дохода, полученного от продажи этих акций.