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Инвестиции

Акции «Софтлайна» подорожали на фоне включения в сектор инноваций и инвестиций

Ведомости

Акции «Софтлайна» подорожали в ходе торгов на Мосбирже 28 сентября на 36,86% до дневного максимума 205,34 руб. за бумагу. Котировки взлетели на фоне включения торговой площадкой обыкновенных акций компании в сектор «Рынок инноваций и инвестиций» (РИИ). Мосбиржа проводила дискретный аукцион по бумаге с 13:15 до 13:45.

«РИИ» – биржевая площадка, созданная для привлечения инвестиций в компании инновационных секторов российской экономики. Ранее в этот сектор уже были включены облигации компании. Как поясняет «Софтлайн», включение акций в «РИИ» позволит физлицам, непрерывно владеющим бумагами не менее одного года, при выполнении определенных условий освободиться от налога всего дохода, полученного от продажи этих акций.

По состоянию на 17:25 мск бумаги стоили 201,7 руб. (+34,43%%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3097,91 пункта (+0,99%).

Торги акциями российского разработчика программного обеспечения стартовали 26 сентября на Московской и Санкт-Петербургской биржах. На Мосбирже бумаги включены в котировальный список второго уровня. На «СПБ бирже» торги стартовали в некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Расчеты на обеих площадках проводятся в российских рублях.

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Процент акций в свободном обращении (free-float) в момент начала торгов составил около 15,7%. Во free-float вошли акции, которые получены бывшими держателями глобальных депозитарных расписок (ГДР) Noventiq в рамках обмена, а также акции, полученные сотрудниками «Софтлайна» в рамках программы долгосрочной мотивации.

Как сообщала компания, проводимый обмен расписок состоит из трех этапов. Первый этап завершился 25 сентября. «Софтлайн» обменял более 14 млн расписок Noventiq, что составило около 82% всех ГДР Noventiq в НРД и «СПБ банке».

«Софтлайн» появился по итогам разделения международного бизнеса Softline (переименован в Noventiq в октябре 2022 г.). В результате российское подразделение предложило обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна». 31 июля Noventiq подала заявку на исключение своих расписок из списка Мосбиржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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