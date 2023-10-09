Мосбиржа с 18 октября прекращает торги акциями «Объединенных кредитных систем»
Мосбиржа сообщила, что с 18 октября прекращает торговлю обыкновенными акциями компании «Объединенные кредитные системы» («ОКС») на основании заявления о прекращении листинга.
Стоимость бумаг в ходе торгов 9 октября выросла на 21% до 950 руб. По состоянию на 13:05 мск их стоимость составила 930 руб.(+18,47%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3177,96 (+1,05%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 9%.
29 июня 2023 г. акционеры «ОКС» на годовом собрании приняли решение о прекращении публичного статуса общества, а также о подаче заявления к Мосбирже о делистинге обыкновенных акций компании, которым был присвоен третий уровень листинга.
Также сообщалось, что акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «против» либо не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Цена выкупа акций составила 945 руб. О выкупе акционеры могли требовать в течение 45 дней с даты принятия решения о делистинге.
Основным видом деятельности «ОКС» является инвестиционная деятельность, в том числе покупка и продажа ценных бумаг, капиталовложения в собственность, управление стоимостью активов.