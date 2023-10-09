Мосбиржа с 18 октября прекращает торги акциями «Объединенных кредитных систем»

Стоимость бумаг в ходе торгов 9 октября выросла на 21% до 950 руб. По состоянию на 13:05 мск их стоимость составила 930 руб.(+18,47%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3177,96 (+1,05%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 9%.