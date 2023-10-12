Глава «СПБ биржи»: инвесторы не будут влиять на ценообразование во время IPO
Оценка компаний при их первом публичном размещении акций (IPO) вызывает большие затруднения из-за доминирования розничных инвесторов и почти полного отсутствия институциональных на рынке. Таким мнением поделился на форуме НАУФОР генеральный директор «СПБ биржи» Роман Горюнов.
Глава «СПБ биржи» считает, что сейчас «рынок превратился в гэмблинг» и стоимость выходящей на IPO компании определяет уже сам эмитент. По его прогнозу, такие компании будут продавать свои ценные бумаги частным инвесторам с помощью массированной рекламы.
Горюнов объяснил свою мысль тем, что доля акций в свободном обращении (free-float) уменьшилась в шесть раз, а обороты торгов увеличились. Это указывает на то, что основную долю рынка стали составлять «спекулянты-физики». По его мнению, снижение влияния инвесторов на оценку компаний при выходе на IPO связано также с непрозрачностью корпоративного управления и тенденцией не раскрывать информацию о финансовых результатах.
«Физики» не могут быть ценообразователями при IPO, так как они не понимают принципов оценки компаний, продолжил глава биржи. Он считает, что необходимыми для этого знаниями обладают институционалы или иностранные инвесторы, но доля первых на рынке критически мала, а вторые больше не участвуют в российских торгах. Поэтому теперь эмитенты могут запускать массовую рекламу акций в Telegram-каналах по цене, которую определили сами.
Частные инвесторы будут покупать ценные бумаги по стоимости, которую им предложат, вне зависимости от того, «насколько жадным будет тот или иной эмитент», считает Горюнов. По его мнению, чем масштабнее рекламная кампания, тем выше ее успех. В случае с IPO компании пойдут «по пути просто таргетированной рекламы физикам», уверен топ-менеджер.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов ранее заявил в рамках НАУФОР, что в 2024 г. на IPO могут выйти десятки российских компаний. По его данным, пайплайн на IPO достаточно большой.
Швецов отметил, что инвесторы хотят получить дисконт по акциям в том числе из-за высокой доходности облигаций. Но планирующие размещение на бирже акционерные компании не хотят его предоставлять. Это несовпадение для рынка не ново, но сейчас разрыв между интересами инвесторов и собственников бизнеса увеличивается. Однако компании, в том числе и небольшие, сохраняют высокий уровень интереса к фондовому рынку, заключил эксперт.
В ближайшее время на IPO выйдет разработчик отечественной операционной системы Astra Linux «Группа Астра». Компания закроет заявку на первичное размещение акций 12 октября, а 13 октября Московская биржа включит ее ценные бумаги в свой листинг. Компания объявила, что ценовой диапазон первичного размещения составит 300–333 руб. за бумагу. Сумма соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 63-69,9 млрд руб., добавила «Астра».
По данным «Коммерсанта», 12 октября спрос на акции «Группы Астра» превысил предложение в пять раз и будет увеличиваться далее. Источники издания отметили, что из-за высокого интереса к IPO организаторы сразу ориентировали инвесторов на верхнюю границу ценового диапазона. Книгу заявок в рамках первичного размещения группы к 12 октября переподписали в 13-й раз.