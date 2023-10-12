Глава «СПБ биржи»: инвесторы не будут влиять на ценообразование во время IPO

«Физики» не могут быть ценообразователями при IPO, так как они не понимают принципов оценки компаний, продолжил глава биржи. Он считает, что необходимыми для этого знаниями обладают институционалы или иностранные инвесторы, но доля первых на рынке критически мала, а вторые больше не участвуют в российских торгах. Поэтому теперь эмитенты могут запускать массовую рекламу акций в Telegram-каналах по цене, которую определили сами.