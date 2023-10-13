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Инвестиции

«Россети» расширили программу бессрочных облигаций до 700 млрд рублей

Ведомости

«Россети» увеличили объем бессрочной программы бондов серии 001Р с 200 млрд руб. до 700 млрд руб. Московская биржа уже внесла изменения в программу облигаций, следует из сообщения компании, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Всего в обращении на Мосбирже находятся 28 выпусков облигаций «Россетей» на общую сумму 353 млрд руб. Из них 11 – классические бонды на 160 млрд руб. Еще 17 выпусков являются биржевыми на общую сумму 193 млрд руб.

В корпорации рассказали «Интерфаксу», что рассчитывают с помощью увеличения объема программы создать готовую инфраструктуру для размещения облигаций и привлечения дополнительного финансирования. По подсчетам «Россетей», такой шаг позволит получать займы на оптимальных условиях в течение нескольких лет. 

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Весной 2023 г. инвесторы подали множество исков с требованием права досрочного погашения облигаций «Россетей». Это связано с реорганизацией, в результате которой 9 января ПАО «Россети» вошла в состав Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. После завершения процесса компания сообщила акционерам о праве требовать выкуп акций. О праве владельцев облигаций на досрочное погашение бондов, положенного при реорганизации, в сообщении «Россетей» ничего не значилось. 

В конце июля «Россети» заявили, что иски инвесторов спровоцировали непредвиденные расходы. Суд одобрил требование досрочного погашения от банка SIAB. По решению суда, компания должна была выплатить финансовой организации 40 млн руб. Также суд взыскал с «Россетей» 1,9 млрд руб. в пользу управляющей компании «Транснефть инвест» (дочерняя структура «Транснефти»).

«Россети» после череды взысканий заявили, что требования о досрочном погашении облигаций могут вынудить компанию повысить тарифы на электроэнергию. Компания пояснила, что взимаемая по тарифам плата является основным ее источником выручки, но сейчас в платежи не включены расходы на погашение бондов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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