«Россети» расширили программу бессрочных облигаций до 700 млрд рублей

Весной 2023 г. инвесторы подали множество исков с требованием права досрочного погашения облигаций «Россетей». Это связано с реорганизацией, в результате которой 9 января ПАО «Россети» вошла в состав Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы. После завершения процесса компания сообщила акционерам о праве требовать выкуп акций. О праве владельцев облигаций на досрочное погашение бондов, положенного при реорганизации, в сообщении «Россетей» ничего не значилось.