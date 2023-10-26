Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 7,7% в сентябре

Доля нерезидентов в ОФЗ стала сильно уменьшаться с апреля 2022 г. В тот момент США ввели запрет на участие нерезидентов в первичном размещении российских гособлигаций. В январе американский сенат также предлагал ограничить сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках. В последующие пакеты санкций эту инициативу не вносили.