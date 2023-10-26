Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 7,7% в сентябре
Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в сентябре уменьшилась на 0,1% до 7,7%. Это минимальное значение с 1 июля 2012 г., следует из данных Банка России.
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за месяц сократился на 17 млрд руб. до 1,5 трлн руб. – минимума с 1 декабря 2016 г., добавил регулятор. В тот момент доля нерезидентов в секторе гособлигаций составляла 6,5%. ЦБ также отметил, что общий объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 95 млрд руб. до 19,5 трлн руб.
В августе доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 7,8%, в июле – 7,9%., в июне – 9,1%, сообщал Банк России ранее.
Всего с начала 2023 г. объем инвестиций сократился на 473 млрд руб. По итогам 2022 г. показатель уменьшился на 1,1 трлн руб. до 2 трлн руб. (-35,8% год к году).
По данным агентства Reuters, нерезиденты продают свои российские госбумаги по цене 25–40% от номинальной. В некоторых случаях размер дисконта доходит до 70%.
Доля нерезидентов в ОФЗ стала сильно уменьшаться с апреля 2022 г. В тот момент США ввели запрет на участие нерезидентов в первичном размещении российских гособлигаций. В январе американский сенат также предлагал ограничить сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках. В последующие пакеты санкций эту инициативу не вносили.