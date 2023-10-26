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Инвестиции

Доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 7,7% в сентябре

Ведомости

Доля нерезидентов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в сентябре уменьшилась на 0,1% до 7,7%. Это минимальное значение с 1 июля 2012 г., следует из данных Банка России.

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ за месяц сократился на 17 млрд руб. до 1,5 трлн руб. – минимума с 1 декабря 2016 г., добавил регулятор. В тот момент доля нерезидентов в секторе гособлигаций составляла 6,5%. ЦБ также отметил, что общий объем рынка ОФЗ в сентябре увеличился на 95 млрд руб. до 19,5 трлн руб.

В августе доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 7,8%, в июле – 7,9%., в июне – 9,1%, сообщал Банк России ранее.

Всего с начала 2023 г. объем инвестиций сократился на 473 млрд руб. По итогам 2022 г. показатель уменьшился на 1,1 трлн руб. до 2 трлн руб. (-35,8% год к году). 

По данным агентства Reuters, нерезиденты продают свои российские госбумаги по цене 25–40% от номинальной. В некоторых случаях размер дисконта доходит до 70%.

Доля нерезидентов в ОФЗ стала сильно уменьшаться с апреля 2022 г. В тот момент США ввели запрет на участие нерезидентов в первичном размещении российских гособлигаций. В январе американский сенат также предлагал ограничить сделки с российским госдолгом как на первичном, так и на вторичном рынках. В последующие пакеты санкций эту инициативу не вносили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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