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Инвестиции

«Норникель» рассмотрит сплит акций в соотношении 100:1

Ведомости

Совет директоров «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100:1» в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Он также рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 26 декабря.

В ходе торгов на Мосбирже 3 ноября акции «Норникеля» выросли на 1,46% до максимума 18 336 руб. По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 18 110 (+0,18%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 196,87 пункта (-0,01%). С начала года котировки компании увеличились почти на 20%, бенчмарк – на 48%.

Неплохие результаты за девять месяцев 2023 г. дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов, прокомментировал старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. По его словам, в следующем году компанию ожидают новые вызовы, как в расходной части бюджета – растущая инфляция и введение экспортных пошлин, так и в доходной – капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе и сложная конъюнктура на товарных рынках.

Председатель Совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров добавил, что выплата дивидендов отвечает ожиданиям 400 000 частных инвесторов, а также десяткам тысяч участников корпоративной программы «Цифровой инвестор».

Чистая прибыль «Норникеля» с января по сентябрь уменьшилась в 4,5 раза в годовом выражении до 68,08 млрд руб. Выручка компании составила 622 млрд руб., что на 1,8% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., следует из отчета по РСБУ. Прибыль «Норникеля» от продаж за девять месяцев 2023 г. составила 170,2 млрд руб. В годовом выражении показатель уменьшился на 23%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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