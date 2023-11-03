«Норникель» рассмотрит сплит акций в соотношении 100:1
Совет директоров «ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о дроблении обыкновенных акций компании с коэффициентом «100:1» в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности на Мосбирже. Об этом говорится в сообщении компании.
Он также рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 г. в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено 26 декабря.
В ходе торгов на Мосбирже 3 ноября акции «Норникеля» выросли на 1,46% до максимума 18 336 руб. По состоянию на 12:00 мск стоимость бумаг составила 18 110 (+0,18%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 196,87 пункта (-0,01%). С начала года котировки компании увеличились почти на 20%, бенчмарк – на 48%.
Неплохие результаты за девять месяцев 2023 г. дали возможность совету директоров рекомендовать выплату промежуточных дивидендов, прокомментировал старший вице-президент – финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. По его словам, в следующем году компанию ожидают новые вызовы, как в расходной части бюджета – растущая инфляция и введение экспортных пошлин, так и в доходной – капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе и сложная конъюнктура на товарных рынках.
Председатель Совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров добавил, что выплата дивидендов отвечает ожиданиям 400 000 частных инвесторов, а также десяткам тысяч участников корпоративной программы «Цифровой инвестор».
Чистая прибыль «Норникеля» с января по сентябрь уменьшилась в 4,5 раза в годовом выражении до 68,08 млрд руб. Выручка компании составила 622 млрд руб., что на 1,8% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., следует из отчета по РСБУ. Прибыль «Норникеля» от продаж за девять месяцев 2023 г. составила 170,2 млрд руб. В годовом выражении показатель уменьшился на 23%.