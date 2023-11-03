«Норникель» рассмотрит сплит акций в соотношении 100:1

Чистая прибыль «Норникеля» с января по сентябрь уменьшилась в 4,5 раза в годовом выражении до 68,08 млрд руб. Выручка компании составила 622 млрд руб., что на 1,8% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., следует из отчета по РСБУ. Прибыль «Норникеля» от продаж за девять месяцев 2023 г. составила 170,2 млрд руб. В годовом выражении показатель уменьшился на 23%.