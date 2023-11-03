Nasdaq продлила срок на разделение бизнеса Qiwi до 31 января
Депозитарные расписки компании на Московской бирже к закрытию основной сессии торгов стоили 632 руб. – на 1,44% больше, чем днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3208,63 пункта (+0,36%). С начала года котировки компании увеличились на 53,77%, бенчмарк – на 48,95%.
В Qiwi отметили, что компания выполнила все пункты плана реструктуризации, которые предшествовали заключительному этапу разделения активов. Последние приготовления требуют разрешений от Банка России.
Ранее Nasdaq продлевала Qiwi срок на завершение разделения бизнеса до 11 ноября. Компания проводит реструктуризацию, чтобы сохранить листинг на американской фондовой бирже.
На предыдущем этапе Qiwi сделала отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г.
Если реструктуризацию одобрит Банк России, то Qiwi и холдинг «Киви» станут независимыми друг от друга организациями. Nasdaq приостановила торги американских депозитарных акций Qiwi 28 февраля 2022 г. из-за спецоперации. Ценные бумаги компании на Мосбирже торгуются по прежним правилам.