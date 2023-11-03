Газета
Инвестиции

Nasdaq продлила срок на разделение бизнеса Qiwi до 31 января

Ведомости

Платежный оператор Qiwi получил от американской биржи Nasdaq очередную отсрочку по разделению бизнеса на российский и международный. Срок на реструктуризацию продлили до 31 января 2024 г., сообщила пресс-служба компании.

Депозитарные расписки компании на Московской бирже к закрытию основной сессии торгов стоили 632 руб. – на 1,44% больше, чем днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3208,63 пункта (+0,36%). С начала года котировки компании увеличились на 53,77%, бенчмарк – на 48,95%.

В Qiwi отметили, что компания выполнила все пункты плана реструктуризации, которые предшествовали заключительному этапу разделения активов. Последние приготовления требуют разрешений от Банка России. 

Ранее Nasdaq продлевала Qiwi срок на завершение разделения бизнеса до 11 ноября. Компания проводит реструктуризацию, чтобы сохранить листинг на американской фондовой бирже. 

Nasdaq дала Qiwi отсрочку на разделение бизнеса на российский и международный

На предыдущем этапе Qiwi сделала отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г.

Если реструктуризацию одобрит Банк России, то Qiwi и холдинг «Киви» станут независимыми друг от друга организациями. Nasdaq приостановила торги американских депозитарных акций Qiwi 28 февраля 2022 г. из-за спецоперации. Ценные бумаги компании на Мосбирже торгуются по прежним правилам.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных