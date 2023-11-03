Nasdaq продлила срок на разделение бизнеса Qiwi до 31 января

Депозитарные расписки компании на Московской бирже к закрытию основной сессии торгов стоили 632 руб. – на 1,44% больше, чем днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3208,63 пункта (+0,36%). С начала года котировки компании увеличились на 53,77%, бенчмарк – на 48,95%.