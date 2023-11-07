Газета
Инвестиции

Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась почти на 30%

Ведомости

Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в III квартале 2023 г. снизилась на 23,2% в годовом выражении до $32,583 млрд, следует из сообщения компании.

При этом по сравнению со II кварталом чистая прибыль Saudi Aramco увеличилась на 8,3% до $30,083 млрд. За девять месяцев показатель упал на 27,4% до $94,5 млрд.

С начала дня 7 ноября стоимость нефти марки Brent упала на 2% до $83,5 за баррель (данные на 13:03 мск), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать поставки до конца года в добровольном порядке. К ним присоединились еще семь стран ОПЕК+.

Денежный поток от операционной деятельности в III квартале снизился на 41,9% в годовом выражении до $31,4 млрд, при этом свободный денежный поток сократился в 2,2 раза до $20,3 млрд. Капитальные затраты компании в этот период выросли на 22% в годовом выражении и на 5,4% в квартальном выражении до $11 млрд.

За девять месяцев свободный денежный поток уменьшился на 32,5% до $74,39 млрд. Капитальные затраты в этот период увеличились на 14% до $30,2 млрд.

Компания также сообщила, что намерена выплатить дивиденды за III квартал в размере $19,5 млрд (как и за предыдущие два квартала).

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных