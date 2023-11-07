Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась почти на 30%
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в III квартале 2023 г. снизилась на 23,2% в годовом выражении до $32,583 млрд, следует из сообщения компании.
При этом по сравнению со II кварталом чистая прибыль Saudi Aramco увеличилась на 8,3% до $30,083 млрд. За девять месяцев показатель упал на 27,4% до $94,5 млрд.
С начала дня 7 ноября стоимость нефти марки Brent упала на 2% до $83,5 за баррель (данные на 13:03 мск), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Ранее Саудовская Аравия и Россия подтвердили намерение сокращать поставки до конца года в добровольном порядке. К ним присоединились еще семь стран ОПЕК+.
Денежный поток от операционной деятельности в III квартале снизился на 41,9% в годовом выражении до $31,4 млрд, при этом свободный денежный поток сократился в 2,2 раза до $20,3 млрд. Капитальные затраты компании в этот период выросли на 22% в годовом выражении и на 5,4% в квартальном выражении до $11 млрд.
За девять месяцев свободный денежный поток уменьшился на 32,5% до $74,39 млрд. Капитальные затраты в этот период увеличились на 14% до $30,2 млрд.
Компания также сообщила, что намерена выплатить дивиденды за III квартал в размере $19,5 млрд (как и за предыдущие два квартала).