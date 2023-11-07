Чистая прибыль Saudi Aramco с начала года снизилась почти на 30%

Денежный поток от операционной деятельности в III квартале снизился на 41,9% в годовом выражении до $31,4 млрд, при этом свободный денежный поток сократился в 2,2 раза до $20,3 млрд. Капитальные затраты компании в этот период выросли на 22% в годовом выражении и на 5,4% в квартальном выражении до $11 млрд.