OFAC выдал HeadHunter лицензию на выкуп акций и ADS с «налогом на выход»

У инвесторов-нерезидентов есть возможность обменять бумаги HeadHunter на акции российского подразделения в соотношении один к одному, чтобы сохранить свою долю в компании. Такая возможность доступна лицам, не связанным с недружественными странами и хранящим свои активы вне российской инфраструктуры. Обмен состоится, если заявки направят держатели 50% выпущенных бумаг.