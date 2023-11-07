OFAC выдал HeadHunter лицензию на выкуп акций и ADS с «налогом на выход»
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало лицензию на выкуп акций и ADS холдинговой компании HeadHunter ее российским подразделением «Хэдхантер». Об этом сообщил «Интерфакс».
Стоимость депозитарных расписок HeadHunter на Московской бирже составила 3744 руб. к 13:17 мск. По сравнению с данными на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее цена уменьшилась на 0,45%. Индекс торговой площадки составил 3230,19 пункта (-0,15%). С начала года котировки увеличились втрое, бенчмарк вырос на 49,98%.
Лицензия OFAC связана с отчислениями по «налогу на выход» в размере 10% от стоимости. Его предстоит выплатить держателям ценных бумаг HeadHunter при участии в сделке по выкупу, а также задействованным в процессе американским посредникам.
Выкуп и обмен бумаг HeadHunter стартовал 31 октября. Оферта доступна владельцам акций и ADS компании, хранящихся за пределами российской инфраструктуры. С учетом «налога на выход» цена выкупа составит 819,45 руб. за бумагу. Сделка состоится, если «Хэдхантер» получит заявки от держателей не менее 20% общего количества выпущенных акций (10 127 144 шт.).
У инвесторов-нерезидентов есть возможность обменять бумаги HeadHunter на акции российского подразделения в соотношении один к одному, чтобы сохранить свою долю в компании. Такая возможность доступна лицам, не связанным с недружественными странами и хранящим свои активы вне российской инфраструктуры. Обмен состоится, если заявки направят держатели 50% выпущенных бумаг.
После завершения выкупа и обмена акций «Хэдхантер» может стать холдинговой компанией группы HeadHunter и провести листинг своих акций на Мосбирже. Международную часть холдинга со временем планируют перерегистрировать в Россию.