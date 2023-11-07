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Инвестиции

OFAC выдал HeadHunter лицензию на выкуп акций и ADS с «налогом на выход»

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало лицензию на выкуп акций и ADS холдинговой компании HeadHunter ее российским подразделением «Хэдхантер». Об этом сообщил «Интерфакс».

Стоимость депозитарных расписок HeadHunter на Московской бирже составила 3744 руб. к 13:17 мск. По сравнению с данными на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее цена уменьшилась на 0,45%. Индекс торговой площадки составил 3230,19 пункта (-0,15%). С начала года котировки увеличились втрое, бенчмарк вырос на 49,98%.

Лицензия OFAC связана с отчислениями по «налогу на выход» в размере 10% от стоимости. Его предстоит выплатить держателям ценных бумаг HeadHunter при участии в сделке по выкупу, а также задействованным в процессе американским посредникам. 

Выкуп и обмен бумаг HeadHunter стартовал 31 октября. Оферта доступна владельцам акций и ADS компании, хранящихся за пределами российской инфраструктуры. С учетом «налога на выход» цена выкупа составит 819,45 руб. за бумагу. Сделка состоится, если «Хэдхантер» получит заявки от держателей не менее 20% общего количества выпущенных акций (10 127 144 шт.).

HeadHunter объявил о выкупе акций

У инвесторов-нерезидентов есть возможность обменять бумаги HeadHunter на акции российского подразделения в соотношении один к одному, чтобы сохранить свою долю в компании. Такая возможность доступна лицам, не связанным с недружественными странами и хранящим свои активы вне российской инфраструктуры. Обмен состоится, если заявки направят держатели 50% выпущенных бумаг.

После завершения выкупа и обмена акций «Хэдхантер» может стать холдинговой компанией группы HeadHunter и провести листинг своих акций на Мосбирже. Международную часть холдинга со временем планируют перерегистрировать в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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