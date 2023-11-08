«Делимобиль» может привлечь в ходе IPO до 10 млрд рублей

По словам собеседников, деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, которая предполагает покупку 7000 автомобилей. Продажа акций «Делимобиля» может стать наиболее дешевым способом привлечения денег, считают аналитики, опрошенные Forbes. По их мнению, IPO может пройти с переподпиской по верхней границе диапазона оценки всей компании в 60-90 млрд руб. с учетом долга. При этом эксперты отмечают особенный политический фон — подготовка к IPO пройдет на фоне президентской предвыборной кампании.