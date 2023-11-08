«Делимобиль» может привлечь в ходе IPO до 10 млрд рублей
Публичное первичное размещение (IPO) сервиса каршеринга «Делимобиль» на Мосбирже может состояться весной 2024 г. В ходе него компания может привлечь от 2,5 млрд до 10 млрд руб., сообщает Forbes со ссылкой на источники на финансовом рынке. В компании, отвечая на запрос «Ведомостей», воздержались от комментариев.
«Мы не комментируем слухи», — заявил представитель «Делимобиля» изданию Forbes в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможных параметрах IPO. Гендиректор компании Елена Бехтина в телефонном разговоре с Forbes также не стала комментировать параметры сделки.
По словам собеседников, деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, которая предполагает покупку 7000 автомобилей. Продажа акций «Делимобиля» может стать наиболее дешевым способом привлечения денег, считают аналитики, опрошенные Forbes. По их мнению, IPO может пройти с переподпиской по верхней границе диапазона оценки всей компании в 60-90 млрд руб. с учетом долга. При этом эксперты отмечают особенный политический фон — подготовка к IPO пройдет на фоне президентской предвыборной кампании.
В сентябре этого года Бехтина заявила «Интерфаксу», что «Делимобиль» сохраняет планы получить статус публичной компании в краткосрочной перспективе, которая подразумевает горизонт – год. При этом приоритетной площадкой для IPO она назвала Мосбиржу.
18 октября юридическое лицо сервиса «Делимобиль» – ООО «Каршеринг Руссия» – было преобразовано в акционерное общество «Делимобиль». «Трансформация в АО – один из шагов на пути к IPO», – заявили в компании.
В 2022 г. «Каршеринг Руссия» разместила дебютный трехлетний выпуск облигаций на 659,8 млн руб. Средства от размещения планировалось направить на развитие бизнеса в России с целью укрепления лидерства на рынке и увеличения прибыльности компании. В этом году компания разместила еще два выпуска – в мае и сентябре, объем каждого из них составил 4,5 млрд руб.