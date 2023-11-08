Выручка Henderson с января по май достигла 11 млрд рублей
Выручка сети магазинов мужской одежды Henderson с января по сентябрь 2023 г. составила почти 11 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Год к году показатель увеличился на 31%, сообщила пресс-служба ритейлера.
Акции Henderson к 14:25 мск торговались по 647,5 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее их стоимость уменьшилась на 0,08%. Индекс Московской биржи составил 3246,92 пункта (+0,02%). Ритейлер провел IPO 2 ноября. С того момента бумаги компании подешевели на 3,06%, бенчмарк увеличился на 1,55%.
В Henderson уточнили, что валовая прибыль по РСБУ увеличилась на 37% год к году до 7,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 2,8 млрд руб. – на 54% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. С января по сентябрь общая торговая площадь сети составила 46 635 кв. м (+18% г/г).
Динамика LFL (сопоставимые салоны) выросла на 26% г/г. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее. Размер и динамику чистой прибыли сеть магазинов в не раскрыла.
В первый день торгов акциями Henderson сеть магазинов привлекла 3,8 млрд руб. и 40 000 новых инвесторов. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) к концу основной сессии составила 13,9% от увеличенного акционерного капитала. К 8 ноября капитализация составила 23,3 млрд руб.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что IPO прошло успешно. Размещение прошло по верхней ценовой границе 675 руб., спрос на бумаги превысил предложение. Компании удалось привлечь тот объем средств, на который она рассчитывала. Далее инвесторам предстоит дождаться дивидендов, которые компания обещает выплачивать два раза в год при определенных условиях.