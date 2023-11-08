Выручка Henderson с января по май достигла 11 млрд рублей

В Henderson уточнили, что валовая прибыль по РСБУ увеличилась на 37% год к году до 7,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 2,8 млрд руб. – на 54% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. С января по сентябрь общая торговая площадь сети составила 46 635 кв. м (+18% г/г).