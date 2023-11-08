Газета
Инвестиции

Выручка Henderson с января по май достигла 11 млрд рублей

Ведомости

Выручка сети магазинов мужской одежды Henderson с января по сентябрь 2023 г. составила почти 11 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Год к году показатель увеличился на 31%, сообщила пресс-служба ритейлера.

Акции Henderson к 14:25 мск торговались по 647,5 руб. По сравнению с ценой на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее их стоимость уменьшилась на 0,08%. Индекс Московской биржи составил 3246,92 пункта (+0,02%). Ритейлер провел IPO 2 ноября. С того момента бумаги компании подешевели на 3,06%, бенчмарк увеличился на 1,55%.

В Henderson уточнили, что валовая прибыль по РСБУ увеличилась на 37% год к году до 7,6 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась до 2,8 млрд руб. – на 54% больше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г. С января по сентябрь общая торговая площадь сети составила 46 635 кв. м (+18% г/г).

Динамика LFL (сопоставимые салоны) выросла на 26% г/г. Рентабельность по операционной прибыли составила 25,8% по сравнению с 21,9% годом ранее. Размер и динамику чистой прибыли сеть магазинов в не раскрыла.

Как прошел первый день торгов акциями Henderson

Компания анонсировала выплату дивидендов два раза в год

В первый день торгов акциями Henderson сеть магазинов привлекла 3,8 млрд руб. и 40 000 новых инвесторов. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) к концу основной сессии составила 13,9% от увеличенного акционерного капитала. К 8 ноября капитализация составила 23,3 млрд руб.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отметили, что IPO прошло успешно. Размещение прошло по верхней ценовой границе 675 руб., спрос на бумаги превысил предложение. Компании удалось привлечь тот объем средств, на который она рассчитывала. Далее инвесторам предстоит дождаться дивидендов, которые компания обещает выплачивать два раза в год при определенных условиях.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных