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Инвестиции

Акционеры «Яковлева» одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии

Ведомости

Акционеры авиастроительной компании «Яковлев» одобрили увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 млрд шт. номинальной стоимостью 3 руб. каждая. Об этом говорится в сообщении компании.

Способом размещения дополнительных акций указана закрытая подписка. Цена размещения будет определена советом директоров не позднее начала их размещения, добавляет компания.

Стоимость акций «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 8 ноября росла на 2,27% до дневного минимума 99,2 руб. К 16:14 мск она скорректировалась до 97,5 руб. (-0,46%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 246,48 пункта (отсутствовал рост по сравнению с закрытием). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 152%.

6 октября компания анонсировала, что акционеры обсудят увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. В этот день котировки упали на 12,69% до минимума 97,05 руб. Аналитики объяснили такую негативную реакцию тем, что допэмиссия может размывать долю миноритарных акционеров. Также снижается прибыль на одну акцию, из-за чего сокращаются потенциальные дивиденды.

«Яковлев» до июля 2023 г. назывался «Научно-производственной корпорацией «Иркут». Компания обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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