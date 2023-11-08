Акционеры «Яковлева» одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии

Стоимость акций «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 8 ноября росла на 2,27% до дневного минимума 99,2 руб. К 16:14 мск она скорректировалась до 97,5 руб. (-0,46%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 246,48 пункта (отсутствовал рост по сравнению с закрытием). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 152%.