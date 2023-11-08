Акционеры «Яковлева» одобрили увеличение уставного капитала путем допэмиссии
Акционеры авиастроительной компании «Яковлев» одобрили увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 млрд шт. номинальной стоимостью 3 руб. каждая. Об этом говорится в сообщении компании.
Способом размещения дополнительных акций указана закрытая подписка. Цена размещения будет определена советом директоров не позднее начала их размещения, добавляет компания.
Стоимость акций «Яковлев» в ходе торгов на Мосбирже 8 ноября росла на 2,27% до дневного минимума 99,2 руб. К 16:14 мск она скорректировалась до 97,5 руб. (-0,46%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 246,48 пункта (отсутствовал рост по сравнению с закрытием). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 152%.
6 октября компания анонсировала, что акционеры обсудят увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций. В этот день котировки упали на 12,69% до минимума 97,05 руб. Аналитики объяснили такую негативную реакцию тем, что допэмиссия может размывать долю миноритарных акционеров. Также снижается прибыль на одну акцию, из-за чего сокращаются потенциальные дивиденды.
«Яковлев» до июля 2023 г. назывался «Научно-производственной корпорацией «Иркут». Компания обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники нового поколения.