«Газпром интернэшнл» может получить 100% акций «Газпром зарубежнефтегаза»

При этом Europol Gaz еще в мае 2023 г. подала иск в ТПС по заключенному в 2010 г. соглашению «Газпром экспорта», России, польской госкомпании PGNiG и Europol Gaz. Компания требовала взыскать $285 млн за транспортировку газа через Польшу в 2006-2009 гг. и 5,3 млрд злотых ($1,2 млрд) убытков – так общие требования достигли $1,5 млрд. «Газпром экспорт» заявил об отсутствии компетенции у ТПС рассматривать спор и невозможности обеспечения беспристрастного разбирательства, но стокгольмский арбитраж в сентябре отклонил это ходатайство. В ответ «Газпром экспорт» потребовал у российского суда «запретить инициировать или продолжать» разбирательства в ТПС в отношении лиц, против которых введены санкции, – то есть самой российской компании.