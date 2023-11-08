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«Газпром интернэшнл» может получить 100% акций «Газпром зарубежнефтегаза»

Ведомости

Международная компания «Газпром интернэшнл» получила право на приобретение 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз», следует из распоряжения президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте официальной правовой информации.

В документе уточняется, что «Газпром интернэшнл» может совершать операции, влекущие за собой возникновение прав владения, пользования и распоряжения 100% обыкновенных акций «Газпром зарубежнефтегаз». 

«Газпром зарубежнефтегаз» – дочерняя компания «Газпрома». Корпорация создала ее в 1998 г. совместно с РВО «Зарубежнефть» и ОАО «Стройтрансгаз» для участия корпорации в иностранных проектах. В 2007 г. «Газпром» выкупил 100% акций компании. Дочерняя компания «Газпром интернэшнл» появилась у «Газпрома» в 2011 г. В течение следующих трех лет корпорация провела слияние двух предприятий. Они обеспечивают деятельность в Европе, странах Центральной и Юго-Восточной Азии, Индии, а также в Венесуэле.

Акции «Газпрома» к 17:59 мск стоили 168,66 руб. (-0,63% к цене закрытия основной сессии торгов 7 ноября). Индекс Мосбиржи составил 3248,66 пункта (+0,07%), нефтегазовый индекс – 9094,47 п. (-0,04%). С начала года котировки компании увеличились на 3,65%, бенчмарки – на 50,18% и 60,74% соответственно. 

Зачем «Газпром экспорт» добился штрафа в $1,5 млрд для польской Europol Gaz

Эксперты сомневаются, что удастся взыскать эту сумму в какой-либо юрисдикции

Ранее компания «Газпром экспорт» добилась штрафа в размере $1,5 млрд для польской корпорации Europol Gaz. Решение о штрафе принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он также запретил Europol Gaz продолжать процесс против «Газпром экспорта» в Торговой палате Стокгольма.

Europol Gaz являлась СП «Газпрома» и польской государственной нефтекомпании Orlen, партнеры владели по 48% акций (еще 4% – у польской Gas-Trading S.A.). В ноябре 2022 г. 48% акций «Газпрома» в Europol Gaz попали под принудительное управление в связи с включением компании в польский санкционный список. В качестве ответной меры Россия внесла Europol Gaz в свой санкционный список, запретив платежи в адрес этой компании. 

При этом Europol Gaz еще в мае 2023 г. подала иск в ТПС по заключенному в 2010 г. соглашению «Газпром экспорта», России, польской госкомпании PGNiG и Europol Gaz. Компания требовала взыскать $285 млн за транспортировку газа через Польшу в 2006-2009 гг. и 5,3 млрд злотых ($1,2 млрд) убытков – так общие требования достигли $1,5 млрд. «Газпром экспорт» заявил об отсутствии компетенции у ТПС рассматривать спор и невозможности обеспечения беспристрастного разбирательства, но стокгольмский арбитраж в сентябре отклонил это ходатайство. В ответ «Газпром экспорт» потребовал у российского суда «запретить инициировать или продолжать» разбирательства в ТПС в отношении лиц, против которых введены санкции, – то есть самой российской компании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

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