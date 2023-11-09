В России впервые запустили торги «цифровым золотом»
В России запустили первые гибридные цифровые права на золото. Объем выпуска составил 70 000 руб., срок обращения – три месяца, следует из сообщения пресс-службы оператора ЦФА «Атомайз».
В стоимости «цифрового золота» заложен дисконт 2% к текущей рыночной цене металла, которая определяется на основе индикатора Московской биржи GLDRUB_TOM. При погашении инвестор должен получить полную стоимость золота или слиток.
Эмитентом выпуска стал Росбанк. Погашение инструмента возможно и в виде металла – инвестор может получить 30 г аффинированного золота 999,9 пробы российского производства. До момента погашения расходы на хранение и обеспечение безопасности золота несет эмитент. Если инвестор выберет погашение деньгами, то Росбанк выкупит слиток.
Ранее выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) впервые в России получил кредитный рейтинг. АКРА присвоило рейтинг ВВВ+ цифровому долгу компании «ПР-лизинг». Инструмент торгуется на «Атомайз».
При расчете рейтинга АКРА не учитывало потенциального влияния операционного риска на исполнение обязательств по ЦФА. Это связано с тем, что риск компенсируют механизмы обеспечения бесперебойной работы системы, а политика безопасности «Атомайза» выстроена в соответствии с требованиями Банка России.