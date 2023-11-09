В России впервые запустили торги «цифровым золотом»

При расчете рейтинга АКРА не учитывало потенциального влияния операционного риска на исполнение обязательств по ЦФА. Это связано с тем, что риск компенсируют механизмы обеспечения бесперебойной работы системы, а политика безопасности «Атомайза» выстроена в соответствии с требованиями Банка России.