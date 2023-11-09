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Инвестиции

В России впервые запустили торги «цифровым золотом»

Ведомости

В России запустили первые гибридные цифровые права на золото. Объем выпуска составил 70 000 руб., срок обращения – три месяца, следует из сообщения пресс-службы оператора ЦФА «Атомайз».

В стоимости «цифрового золота» заложен дисконт 2% к текущей рыночной цене металла, которая определяется на основе индикатора Московской биржи GLDRUB_TOM. При погашении инвестор должен получить полную стоимость золота или слиток.

Эмитентом выпуска стал Росбанк. Погашение инструмента возможно и в виде металла – инвестор может получить 30 г аффинированного золота 999,9 пробы российского производства. До момента погашения расходы на хранение и обеспечение безопасности золота несет эмитент. Если инвестор выберет погашение деньгами, то Росбанк выкупит слиток.

В России впервые присвоили кредитный рейтинг выпуску ЦФА

Рейтинг ВВВ+ от АКРА получил цифровой долг компании «ПР-лизинг»

Ранее выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) впервые в России получил кредитный рейтинг. АКРА присвоило рейтинг ВВВ+ цифровому долгу компании «ПР-лизинг». Инструмент торгуется на «Атомайз».

При расчете рейтинга АКРА не учитывало потенциального влияния операционного риска на исполнение обязательств по ЦФА. Это связано с тем, что риск компенсируют механизмы обеспечения бесперебойной работы системы, а политика безопасности «Атомайза» выстроена в соответствии с требованиями Банка России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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