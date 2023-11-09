«ОГК-2» отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за девять месяцев
Показатель EBITDA в этот период снизился на 4,2% г/г до 30,05 млрд руб. При этом выручка выросла на 14,27% г/г до 119,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 17,45% г/г до 97,9 млрд руб.
Котировки компании в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября выросли на 0,81% до максимума 0,5947 руб. По состоянию на 15:11 мск стоимость бумаг составила 0,5928 руб. (+0,49%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3234,52 пункта (-0,34%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 7%.
ОГК-2 - энергетическая компания, входящая в «Газпром энергохолдинг». Она включает 12 филиалов, в состав которых входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.