«ОГК-2» отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за девять месяцев

Чистая прибыль «ОГК-2» по МСФО за первое полугодие 2023 г. снизилась на 0,6% в годовом выражении до 12,35 млрд руб. При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб.