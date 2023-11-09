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Инвестиции

«ОГК-2» отчиталась о снижении чистой прибыли по МСФО за девять месяцев

Ведомости

Чистая прибыль «ОГК-2» за девять месяцев 2023 г. снизилась на 6,52% год к году до 15,84 млрд руб., следует из результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Показатель EBITDA в этот период снизился на 4,2% г/г до 30,05 млрд руб. При этом выручка выросла на 14,27% г/г до 119,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 17,45% г/г до 97,9 млрд руб.

Котировки компании в ходе торгов на Мосбирже 9 ноября выросли на 0,81% до максимума 0,5947 руб. По состоянию на 15:11 мск стоимость бумаг составила 0,5928 руб. (+0,49%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3234,52 пункта (-0,34%). С начала года бенчмарк вырос на 50%, котировки компании – на 7%.

ОГК-2 - энергетическая компания, входящая в «Газпром энергохолдинг». Она включает 12 филиалов, в состав которых входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.

Чистая прибыль «ОГК-2» по МСФО за первое полугодие 2023 г. снизилась на 0,6% в годовом выражении до 12,35 млрд руб. При этом выручка компании за отчетный период выросла на 14,5% до 78,59 млрд руб. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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