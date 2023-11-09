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Инвестиции

Акционеры Fix Price утвердили редомициляцию в Казахстан

Ведомости

Акционеры ритейлера Fix Price на внеочередном собрании 9 ноября одобрили редомициляцию (смену регистрации) с Кипра в Казахстан. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). После завершения процесса редомициляции компания намерена сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже.

На заседании акционеры также утвердили новый меморандум и устав компании, который будет действовать после редомициляции.

Стоимость расписок в ходе торгов 9 ноября снижалась на 1,5% до 364,4 руб. По состоянию на 17:51 мск цена бумаг составила 367,4 (-0,68%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3237,09 пункта (-0,26%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 8%.

Fix Price – крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен. Кроме России компания работает в девяти странах, в том числе в Казахстане. Fix Price на 30 июня насчитывала 6039 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В Казахстане на этот момент – 262 магазина и порядка 1600 сотрудников.

В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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