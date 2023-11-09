Акционеры Fix Price утвердили редомициляцию в Казахстан
Компания будет зарегистрирована на территории Международного финансового центра «Астана» в Казахстане (МФЦА). После завершения процесса редомициляции компания намерена сохранить листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже и Мосбирже.
На заседании акционеры также утвердили новый меморандум и устав компании, который будет действовать после редомициляции.
Стоимость расписок в ходе торгов 9 ноября снижалась на 1,5% до 364,4 руб. По состоянию на 17:51 мск цена бумаг составила 367,4 (-0,68%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3237,09 пункта (-0,26%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 8%.
В 2022 г. выручка компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).