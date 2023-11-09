Акционеры Fix Price утвердили редомициляцию в Казахстан

Стоимость расписок в ходе торгов 9 ноября снижалась на 1,5% до 364,4 руб. По состоянию на 17:51 мск цена бумаг составила 367,4 (-0,68%). Индекс Мосбиржи в этот момент находился на отметке 3237,09 пункта (-0,26%). С начала года он вырос на 50%, котировки компании – на 8%.