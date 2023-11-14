Спрос на золото у частных инвесторов усилится к концу года

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля.