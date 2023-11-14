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Инвестиции

Спрос на золото у частных инвесторов усилится к концу года

Ведомости

Рост спроса на золото среди частных инвесторов в России усилится к концу года из-за рисков ускорения инфляции и девальвации рубля. Об этом сообщил замначальника управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Private Banking и «Привилегии» Евгений Береснев.

На увеличение инвестиционного спроса на золото влияет также опция обратного выкупа, которая позволяет в любой момент зафиксировать прибыль, приводит слова Береснева пресс-служба ВТБ. 

По данным банка, уже в октябре объем сделок с золотом значительно превысил результаты летних месяцев. На повышение спроса также повлиял резкий рост мировых цен на золото и активная покупка драгоценного металла центральными банками.

Объем реализованных розничными клиентами ВТБ слитков в октябре составил более 3 т, отмечается в пресс-релизе. Средний размер сделок с начала года увеличился на 42%, к концу октября показатель достиг 17 кг.

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Совокупный объем золота, приобретенного розничными клиентами ВТБ, достиг 52 т. По сравнению с данными на начало 2023 г., показатель увеличился в 1,5 раза, уточняет пресс-служба банка. 

Летом ряд зарубежных фондов прогнозировали, что мировые цены на золото к концу 2024 г. могут побить рекорд 7 августа 2020 г. в $2072,5 за тройскую унцию и достичь цены в $2445,7. 

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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