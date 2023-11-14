Спрос на золото у частных инвесторов усилится к концу года
На увеличение инвестиционного спроса на золото влияет также опция обратного выкупа, которая позволяет в любой момент зафиксировать прибыль, приводит слова Береснева пресс-служба ВТБ.
По данным банка, уже в октябре объем сделок с золотом значительно превысил результаты летних месяцев. На повышение спроса также повлиял резкий рост мировых цен на золото и активная покупка драгоценного металла центральными банками.
Объем реализованных розничными клиентами ВТБ слитков в октябре составил более 3 т, отмечается в пресс-релизе. Средний размер сделок с начала года увеличился на 42%, к концу октября показатель достиг 17 кг.
Совокупный объем золота, приобретенного розничными клиентами ВТБ, достиг 52 т. По сравнению с данными на начало 2023 г., показатель увеличился в 1,5 раза, уточняет пресс-служба банка.
Летом ряд зарубежных фондов прогнозировали, что мировые цены на золото к концу 2024 г. могут побить рекорд 7 августа 2020 г. в $2072,5 за тройскую унцию и достичь цены в $2445,7.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики считают, что для кратко- и среднесрочных операций с золотом лучше обратить внимание на акции золотодобывающих компаний и контракты GLDRUB (золото за рубли), которые получают выгоду и за счет ослабления курса рубля.