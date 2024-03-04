Капитализация Tether выросла на торгах до исторического максимума в $100,2 млрд

Резервы компании Tether по итогам 2023 г. выросли до $97 млрд, следует из ранее опубликованной отчетности. По сравнению с итогами 2022 г. показатель увеличился на 44,8%. 76,9% токенов на конец прошедшего года были вложены в краткосрочные казначейские вексели США.