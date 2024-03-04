Капитализация Tether выросла на торгах до исторического максимума в $100,2 млрд
Капитализация стейблкойна Tether в ходе торгов 4 марта впервые в истории превысила $100 млрд. В 11:10 мск рыночная стоимость криптовалюты достигла $100,2 млрд, стоимость токена – $1,01, следует из данных торгов.
Корректировка капитализации началась в 11:20 мск. К 17:05 она составила $99,8 млрд, увеличившись за 24 ч на 0,5%. Стоимость токена скорректировалась до $0,998. С начала года рыночная стоимость Tether выросла на 9%.
Резервы компании Tether по итогам 2023 г. выросли до $97 млрд, следует из ранее опубликованной отчетности. По сравнению с итогами 2022 г. показатель увеличился на 44,8%. 76,9% токенов на конец прошедшего года были вложены в краткосрочные казначейские вексели США.
Криптовалюта Tether привязана к стоимости доллара США в соотношении 1:1. Ее создали в 2014 г. на базе блокчейна биткойна, с 2015 г. стейблкойн стал появляться в листинге криптовалютных бирж.