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Инвестиции

Капитализация Tether выросла на торгах до исторического максимума в $100,2 млрд

Ведомости

Капитализация стейблкойна Tether в ходе торгов 4 марта впервые в истории превысила $100 млрд. В 11:10 мск рыночная стоимость криптовалюты достигла $100,2 млрд, стоимость токена – $1,01, следует из данных торгов.

Корректировка капитализации началась в 11:20 мск. К 17:05 она составила $99,8 млрд, увеличившись за 24 ч на 0,5%. Стоимость токена скорректировалась до $0,998. С начала года рыночная стоимость Tether выросла на 9%. 

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Резервы компании Tether по итогам 2023 г. выросли до $97 млрд, следует из ранее опубликованной отчетности. По сравнению с итогами 2022 г. показатель увеличился на 44,8%. 76,9% токенов на конец прошедшего года были вложены в краткосрочные казначейские вексели США.

Криптовалюта Tether привязана к стоимости доллара США в соотношении 1:1. Ее создали в 2014 г. на базе блокчейна биткойна, с 2015 г. стейблкойн стал появляться в листинге криптовалютных бирж.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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