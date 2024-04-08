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СПбМТСБ начала торги с задержкой на полтора часа

Ведомости

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) перенесла торги в товарных секциях почти на полтора часа 8 апреля, начав их в 12:25. Об этом сообщается на сайте биржи.

«Начало торгов в товарных секциях АО «СПбМТСБ» перенесено на более позднее время. <…> Приносим извинения за причиненные неудобства, вызванные техническим сбоем», – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте СПбМТСБ, торги в товарных секциях в режиме «Аукцион открытия» и «Накопление заявок покупателя» начались в 12:25 мск.

Торги в товарных секциях (кроме секции «Газ природный») в режиме «Двусторонний встречный аукцион» проводятся с 12:40 до 14:40.

Торги в секции «Лес и стройматериалы» в режиме «Односторонний аукцион» – с 12:55 до 13:25 (в период «Подача заявок на продажу заказчиками одностороннего аукциона») и с 13:25 до 14:35 (в период «Подача заявок на покупку участниками одностороннего аукциона»).

Торги в секции «Газ природный» в режиме «Двусторонний встречный аукцион» проводятся 12:40 до 13:10 (со сроком поставки «на сутки» по балансовым пунктам «Локосово» и «Парабель») и с 13:10 до 13:40 (со сроком поставки «на сутки» по балансовым пунктам «Надым» и «ССПХГ»).

В конце марта Банк России в отчете за 2023 г. сообщал, что общий объем торгов на СПбМТСБ увеличился на 29% и составил более 1,87 трлн руб. в 2023 г. На сегмент рынка нефтепродуктов приходилось 85% от общего объема сделок, или 1,62 трлн руб.

28 марта «Интерфакс» со ссылкой на главы биржи Игоря Артемьева сообщал, что СПбМТСБ планирует в ближайшие годы заняться активным расширением линейки биржевых товаров, в том числе в добровольно-принудительном порядке. Среди новых сегментов планируется – сахар, рыба, масленичные культуры, холодный и горячекатаный прокат, железорудное сырье, цемент, арматура, нефтехимия и так далее. По словам Игоря Артемьева, биржа немного заработает на некоторых из этих товаров, потому что они дешевые за единицу.

Ранее Артемьев в интервью РБК заявил, что СПбМТСБ разработала стратегию развития на срок пять лет, одобрение которой ожидается до конца мая. В основу этого документа заложено расширение списка торгуемых товаров и привлечение к сотрудничеству спотовых площадок из дружественных стран (в первую очередь ЕАЭС).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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