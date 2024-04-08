СПбМТСБ начала торги с задержкой на полтора часа

28 марта «Интерфакс» со ссылкой на главы биржи Игоря Артемьева сообщал, что СПбМТСБ планирует в ближайшие годы заняться активным расширением линейки биржевых товаров, в том числе в добровольно-принудительном порядке. Среди новых сегментов планируется – сахар, рыба, масленичные культуры, холодный и горячекатаный прокат, железорудное сырье, цемент, арматура, нефтехимия и так далее. По словам Игоря Артемьева, биржа немного заработает на некоторых из этих товаров, потому что они дешевые за единицу.